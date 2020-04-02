У Дніпрі викопали 600 могил для можливих жертв СOVID-19

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що місто готується до найгіршого, тому на території міських кладовищ викопали 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу.

Джерело: пост Філатова в Facebook

Пряма мова: "Для тих, кому не доходить. Ми готуємося до найгіршого. На території міських кладовищ викопано не 400, а вже 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу.

Для зберігання тіл закуплена тисяча щільних пластикових мішків".

Деталі: За словами Філатова, зараз всіх співробітників моргів (судмедекспертів і санітарів) забезпечують засобами індивідуального захисту.

А найближчим часом заборонять проведення розтину померлих з підтвердженим захворюванням або підозрою на коронавірус.

Філатов підкреслив, що видача тіл померлих з моргів буде проводиться в закритих трунах, тіла будуть в герметичних мішках і піддані дезінфекції.

Він також додав, що на похоронах не дозволять перебувати більше, ніж по одній особі на 10 квадратних метрів.

За словами Філатова, місто продовжує протистояти епідемії: лікарні забезпечують необхідними ліками, експрес-тестами на коронавірус і апаратами ШВЛ, з 2 березня анестезіологи та реаніматологи пройдуть спецкурс навчання по боротьбі з СOVID-19, в готелях "Асторія" і "Дніпропетровськ" виділили 200 номерів для проживання лікарів, задіяних в боротьбі з епідемією.

Також мер запевняє, що забезпечують продуктами, медикаментами та засобами гігієни самотніх і малозабезпечених людей похилого віку, а під'їзди будинків обробляють антисептичними засобами.

Усі парки, сквери, пляжі, зелені зони, а також дитячі майданчики Дніпра закрили для відвідування. Ці території патрулюватиме поліція і Нацгвардія, а порушникам карантину загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Філатов також додав, що напередодні Великодня мерія веде переговори зі священнослужителями про доставку парафіянам вже освячених атрибутів пасхального кошика.

За словами мера, місто готове викупити частину з них, і своїми силами порозвозити все, що потрібно.

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