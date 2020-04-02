Коронавірус: в Україні 804 хворих на COVID-19, 20 смертей

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Четвер, 2 квітня 2020, 10:09

Станом на 10.00 2 квітня в Україні загалом підтвердили 804 випадки захворювання на COVID-19 з них 20 випадків – летальні, 13 людей одужали.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Дослівно: "Станом на 10.00 2 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 804 випадки COVID-19".

Деталі: Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

У ЦГЗ не повідомили, у яких саме областях зафіксували летальні випадки серед хворих на COVID-19.

Повідомляється, що з початку року Центр громадського здоров’я отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Наразі випадки захворювання на COVID-19 в Україні підтверджено:

  • Вінницька обл. — 51 випадків;
  • Волинська обл. — 10 випадків;
  • Дніпропетровська обл. — 10 випадків;
  • Донецька обл. — 7 випадки;
  • Житомирська обл. — 6 випадки;
  • Закарпатська обл. — 1 випадок;
  • Запорізька обл. — 19 випадків;
  • Івано-Франківська область — 74 випадків;
  • м. Київ — 160 випадків;
  • Київська обл. — 64 випадки;
  • Кіровоградська обл. — 7 випадки;
  • Львівська обл. — 11 випадків;
  • Луганська обл. — 3 випадки;
  • Одеська обл. — 14 випадків;
  • Полтавська обл. — 5 випадок;
  • Рівненська обл. — 19 випадків;
  • Сумська обл. — 26 випадків
  • Тернопільська обл. — 106 випадків;
  • Харківська обл. — 1 випадок;
  • Херсонська обл. — 4 випадок;
  • Хмельницька обл. — 6 випадок;
  • Черкаська обл. — 54 випадків;
  • Чернівецька обл. — 143 випадків;
  • Чернігівська обл. — 3 випадки.
 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Передісторія:

  • Станом на ранок 2 квітня у світі зареєстрували 932,3 тисячі випадків заражень коронавірусом. Серед них 46,8 тисяч осіб померли, 193,1 тисяча – вилікувались.
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда
Теми: Covid-2019 коронавірус Україна


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