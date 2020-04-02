Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні 804 людини захворіли на COVID-19, з них 20 померли

Четвер, 2 квітня 2020, 10:09
В Україні 804 людини захворіли на COVID-19, з них 20 померли

Станом на 10.00 2 квітня в Україні загалом підтвердили 804 випадки захворювання на COVID-19 з них 20 випадків – летальні, 13 людей одужали.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Дослівно: "Станом на 10.00 2 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 804 випадки COVID-19".

Деталі: Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

У ЦГЗ не повідомили, у яких саме областях зафіксували летальні випадки серед хворих на COVID-19.

Повідомляється, що з початку року Центр громадського здоров’я отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Наразі випадки захворювання на COVID-19 в Україні підтверджено:

  • Вінницька обл. — 51 випадків;
  • Волинська обл. — 10 випадків;
  • Дніпропетровська обл. — 10 випадків;
  • Донецька обл. — 7 випадки;
  • Житомирська обл. — 6 випадки;
  • Закарпатська обл. — 1 випадок;
  • Запорізька обл. — 19 випадків;
  • Івано-Франківська область — 74 випадків;
  • м. Київ — 160 випадків;
  • Київська обл. — 64 випадки;
  • Кіровоградська обл. — 7 випадки;
  • Львівська обл. — 11 випадків;
  • Луганська обл. — 3 випадки;
  • Одеська обл. — 14 випадків;
  • Полтавська обл. — 5 випадок;
  • Рівненська обл. — 19 випадків;
  • Сумська обл. — 26 випадків
  • Тернопільська обл. — 106 випадків;
  • Харківська обл. — 1 випадок;
  • Херсонська обл. — 4 випадок;
  • Хмельницька обл. — 6 випадок;
  • Черкаська обл. — 54 випадків;
  • Чернівецька обл. — 143 випадків;
  • Чернігівська обл. — 3 випадки.
 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Станом на ранок 2 квітня у світі зареєстрували 932,3 тисячі випадків заражень коронавірусом. Серед них 46,8 тисяч осіб померли, 193,1 тисяча – вилікувались.
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
Усі новини...
Реклама: