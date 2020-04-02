Станом на 10.00 2 квітня в Україні загалом підтвердили 804 випадки захворювання на COVID-19 з них 20 випадків – летальні, 13 людей одужали.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Дослівно: "Станом на 10.00 2 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 804 випадки COVID-19".

Деталі: Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

У ЦГЗ не повідомили, у яких саме областях зафіксували летальні випадки серед хворих на COVID-19.

Повідомляється, що з початку року Центр громадського здоров’я отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Наразі випадки захворювання на COVID-19 в Україні підтверджено:

Вінницька обл. — 51 випадків;

Волинська обл. — 10 випадків;

Дніпропетровська обл. — 10 випадків;

Донецька обл. — 7 випадки;

Житомирська обл. — 6 випадки;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 19 випадків;

Івано-Франківська область — 74 випадків;

м. Київ — 160 випадків;

Київська обл. — 64 випадки;

Кіровоградська обл. — 7 випадки;

Львівська обл. — 11 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 14 випадків;

Полтавська обл. — 5 випадок;

Рівненська обл. — 19 випадків;

Сумська обл. — 26 випадків

Тернопільська обл. — 106 випадків;

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 4 випадок;

Хмельницька обл. — 6 випадок;

Черкаська обл. — 54 випадків;

Чернівецька обл. — 143 випадків;

Чернігівська обл. — 3 випадки.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія: