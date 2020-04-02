В Україні 804 людини захворіли на COVID-19, з них 20 померли
Станом на 10.00 2 квітня в Україні загалом підтвердили 804 випадки захворювання на COVID-19 з них 20 випадків – летальні, 13 людей одужали.
Джерело: Центр громадського здоров’я
Дослівно: "Станом на 10.00 2 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 804 випадки COVID-19".
Деталі: Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
У ЦГЗ не повідомили, у яких саме областях зафіксували летальні випадки серед хворих на COVID-19.
Повідомляється, що з початку року Центр громадського здоров’я отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.
Наразі випадки захворювання на COVID-19 в Україні підтверджено:
- Вінницька обл. — 51 випадків;
- Волинська обл. — 10 випадків;
- Дніпропетровська обл. — 10 випадків;
- Донецька обл. — 7 випадки;
- Житомирська обл. — 6 випадки;
- Закарпатська обл. — 1 випадок;
- Запорізька обл. — 19 випадків;
- Івано-Франківська область — 74 випадків;
- м. Київ — 160 випадків;
- Київська обл. — 64 випадки;
- Кіровоградська обл. — 7 випадки;
- Львівська обл. — 11 випадків;
- Луганська обл. — 3 випадки;
- Одеська обл. — 14 випадків;
- Полтавська обл. — 5 випадок;
- Рівненська обл. — 19 випадків;
- Сумська обл. — 26 випадків
- Тернопільська обл. — 106 випадків;
- Харківська обл. — 1 випадок;
- Херсонська обл. — 4 випадок;
- Хмельницька обл. — 6 випадок;
- Черкаська обл. — 54 випадків;
- Чернівецька обл. — 143 випадків;
- Чернігівська обл. — 3 випадки.
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Передісторія:
- Станом на ранок 2 квітня у світі зареєстрували 932,3 тисячі випадків заражень коронавірусом. Серед них 46,8 тисяч осіб померли, 193,1 тисяча – вилікувались.
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.