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В ДБР кажуть, що скасування закону про амністію майданівцям хоче ООН

Четвер, 2 квітня 2020, 13:15
В ДБР кажуть, що скасування закону про амністію майданівцям хоче ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) серед головних перешкод для ефективного розслідування "справ Майдану" назвала "закон про недоторканість" учасників протестів на Майдані в 2013-2014 роках.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "моніторингова місія наголошує, що у розслідуванні 98 вбивств, відсутній прогрес у провадженнях про вбивства 43 осіб. Серед головних перешкод для ефективного розслідування злочинів фахівцями ММПЛУ виділено такі фактори:

  • недоукоплектованість судів слідчими суддями;
  • недостатнє фінансування установ судових експертиз;
  • так званий "закон про недоторканість", який не допускає проведення розслідування вбивств правоохоронців".

Деталі: Як вказує пресслужба ДБР, у своєму звіті щодо розслідування вбивств під час акцій протестів на Майдані моніторингова місія рекомендує Україні:

  • забезпечити незалежне та неупереджене розслідування всіх без виключення вбивств, скоєних під час протестів на Майдані Незалежності у Києві;
  • змінити процедуру заочного провадження, дозволивши переглядати вирок суду після затримання обвинуваченого;
  • скасувати "закон про недоторканність";
  • забезпечити явку в суд підозрюваних та обвинувачених, звільнених з-під варти.

В.о. директора ДБР Олександр Солоков наголосив на необхідності врахування слідчими підрозділами Бюро рекомендацій моніторингової місії ООН у своїй роботі.

Що було раніше: В лютому на той час т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що для справедливого і чесного розслідування справ щодо Євромайдану необхідно скасувати закон про недопущення переслідування учасників протестів від 2014 року.

Руслан Рябошапка, який тоді був генеральним прокурором, назвав безглуздою ідею Венедіктової щодо скасування закону про амністію майданівців.

При цьому він підкреслив, що у законі є норма, яку варто змінити. За його словами, вона заважає розслідувати справи незалежно від того, хто міг бути особою, яка вчинила ці злочини. Ця норма, зокрема, стосується неможливості збирати докази, зберігати інформацію.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄвромайданДБР
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