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Коронапоправка: у Путіна задумались над перенесенням параду 9 травня

Четвер, 2 квітня 2020, 13:53
Коронапоправка: у Путіна задумались над перенесенням параду 9 травня

У Кремлі розглядають сценарій проведення параду Перемоги восени, в цьому випадку заходи можуть відбутися з глядачами, але зберігається і варіант проведення параду "без трибун" 9 травня.

Джерело: російський РБК з посиланням на анонімних співрозмовників в Міноборони РФ і адміністрації президента Путіна

Деталі: Через поширення коронавірусу (COVID-19) російська влада розглядає кілька сценаріїв проведення параду Перемоги. В якості основних джерела РБК виділяють два.

Перенесення параду на осінь і проведення його в повноформатному режимі.

Йдеться про те, щоб приурочити парад до закінчення Другої світової війни. З 2010 року в Росії, як і в усьому світі, ця дата відзначалася 2 вересня. Проте 1 квітня Держдума прийняла в першому читанні законопроект, згідно з яким день закінчення Другої світової війни переноситься на 3 вересня.

Другий варіант - проведення параду Перемоги 9 травня "без трибун", тобто без глядачів.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков про альтернативні формати параду Перемоги висазался наступним чином: "Певна річ, обговорюються найрізноманітніші варіанти, але не приймалося жодних рішень".

Нагадаємо: Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який називає коронавірус "психозом", не збирається скасовувати парад на 9 травня. При цьому ще й планував відвідати парад у Москві, для чого свої урочисті заходи переніс на вечір.

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Теми: Росіякоронавірус
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