Коронавірус все ближче до Путіна: заразився лікар, який показував йому спецлікарню
У лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію по московській лікарні з хворими на COVID-19, виявили новий коронавірус.
Джерело: "Россия 24"
Деталі: Прессекретар Путіна, коментуючи це, сказав: "Він (президент) тестується регулярно. Все нормально".
Лікаря, у якого знайшли вірус, звати Денис Проценко, він очолює лікарню в Підмосков'ї, яка приймає хворих COVID-19.
Повідомляється, що стан чоловіка задовільний, він перебуває на лікуванні в своїй же лікарні.
24 березня Путін відвідував цей мезаклад і спілкувався з Проценко.
Інкубаційний період COVID-19, за різними дослідженням, може становити від 14 до 27 днів. Однак протягом цього періоду людина, яка ще не має симтомів хвороби, може заразити вірусом іншу.
Що було раніше: 27 березня у Путіна підтвердили, що один співробітник його адміністрації заразився коронавірусом.
Прессекретар Путіна раніше говорив, що сам президент РФ здоровий, у нього немає жодних симптомів коронавируса.
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25 березня Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення вірусу.
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З 27 березня Росія припинила регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.
- 30 березня мер Москви Сергій Собянін підписав указ про додаткові карантинні заходи, найближчим часом жителі Москви і Підмосков'я зможуть виходити на вулицю тільки за спецперепустками.