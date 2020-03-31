Коронавірус все ближче до Путіна: заразився лікар, який показував йому спецлікарню

У лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію по московській лікарні з хворими на COVID-19, виявили новий коронавірус.

Джерело: "Россия 24"

Деталі: Прессекретар Путіна, коментуючи це, сказав: "Він (президент) тестується регулярно. Все нормально".

Лікаря, у якого знайшли вірус, звати Денис Проценко, він очолює лікарню в Підмосков'ї, яка приймає хворих COVID-19.

Повідомляється, що стан чоловіка задовільний, він перебуває на лікуванні в своїй же лікарні.

24 березня Путін відвідував цей мезаклад і спілкувався з Проценко.

Інкубаційний період COVID-19, за різними дослідженням, може становити від 14 до 27 днів. Однак протягом цього періоду людина, яка ще не має симтомів хвороби, може заразити вірусом іншу.

Що було раніше: 27 березня у Путіна підтвердили, що один співробітник його адміністрації заразився коронавірусом.

Прессекретар Путіна раніше говорив, що сам президент РФ здоровий, у нього немає жодних симптомів коронавируса.

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