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Коронавірус все ближче до Путіна: заразився лікар, який показував йому спецлікарню

Вівторок, 31 березня 2020, 16:17
Коронавірус все ближче до Путіна: заразився лікар, який показував йому спецлікарню

У лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію по московській лікарні з хворими на COVID-19, виявили новий коронавірус.

Джерело: "Россия 24"

Деталі: Прессекретар Путіна, коментуючи це, сказав: "Він (президент) тестується регулярно. Все нормально".

Лікаря, у якого знайшли вірус, звати Денис Проценко, він очолює лікарню в Підмосков'ї, яка приймає хворих COVID-19.

Повідомляється, що стан чоловіка задовільний, він перебуває на лікуванні в своїй же лікарні.

24 березня Путін відвідував цей мезаклад і спілкувався з Проценко.

Інкубаційний період COVID-19, за різними дослідженням, може становити від 14 до 27 днів. Однак протягом цього періоду людина, яка ще не має симтомів хвороби, може заразити вірусом іншу.

Що було раніше: 27 березня у Путіна підтвердили, що один співробітник його адміністрації заразився коронавірусом.

Прессекретар Путіна раніше говорив, що сам президент РФ здоровий, у нього немає жодних симптомів коронавируса.

Знати більше: Скільки хворих на коронавірус в Україні та світі

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Нагадаємо:

  • За останню добу з 30 по 31 березня в Росії зареєстрували 500 випадків інфікування коронавірусом в 24 регіонах.

  • 25 березня Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення вірусу.

  • З 27 березня Росія припинила регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.

  • 30 березня мер Москви Сергій Собянін підписав указ про додаткові карантинні заходи, найближчим часом жителі Москви і Підмосков'я зможуть виходити на вулицю тільки за спецперепустками

Українська правда

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Теми: Путінкоронавірус
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