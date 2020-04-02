Поліція провела обшук у волонтерки Марія Бурдун через справу АТОвців Владислава та Інни Грищенків, підозрюваних у замаху на підприємця.

Джерело: пост Бурдун у facebook; відео, оприлюднене іншим волонетром Євгеном Акастьоловим; коментар речника Нацполіції Оксани Блищик "Українські правді"

Деталі: Обшук відбувся у квартирі, де проживає волонтерка, а також у будинку її матері у приватному секторі.

За словами Бурдун, правоохоронці прийшли до неї приблизно о 6 ранку і почали обшук, не дочекавшись адвоката. Впершу на неї вдягнули наручники через нібито протидію, але потім зняли. Бурдун каже, що в неї вилучили "подаровани уламок" від "Граду", розмальовані гільзи, саблю, "яка навіть не була заточена", нібір метальних ножів, телефон, ноутбук.

Також, за словами волонтерки, слідча вилучила шматок дустового мила, записавши його як речовину, схожу на вибухову речовину пластид. А перевіряючи ноутбук волонтерки, правоохоронці звернули увагу на переписку з медсестрою Яною Дугарь, підозрюваної у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

У розпорядженні УП є ухвала про обшук у помешкання волонтерки. Поліція мотивує свої дії тим, що підозрюваний Владислав Грищенко підтримує зв'язок із Бурдун, і вона "може зберігати предмети, речі і документи, які є речовими доказами по кримінальному провадженню, а також може підтримувати зв'язок з особами, причетними до вчинення даного злочину".

У Національній поліції "Українській правді" підтвердили факт обшуків. Однак поки слідчі не розголошують деталі.

Крім того, як повідомив УП адвокат АТОвця Владислава Грищенка, 2 квітня йому продовжили арешт до 31 травня. Захист просив відпустити чоловіка під домашній арешт.

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