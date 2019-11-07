Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета

Двох колишніх добровольців Владислава та Ірину Грищенків затримали за підозрою у підготовці вибуху і можуть пов’язати зі вбивством журналіста Павла Шеремета у 2016 році.

Джерело: матеріал "Української правди" "Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета"

Деталі: Владислава Грищенка із позивним "Буча" затримали 24 вересня, його дружину "Пуму" – 5 листопада. Обох суд взяв під варту на час розслідування.

Подружжя АТОвців підозрюють у замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Справу, в якій вони фігурують, відкрили у липні 2018 року.

За версією слідства, Грищенкам та їхньому знайомому, теж АТОвцю, Івану Вакуленку, замовили вбивство жителя Івано-Франківської області.

Вони нібито зробили вибухівку та 13 липня 2018 року прикріпили її до автівки жертви у місті Косові. Однак вибух не відбувся, а постраждалий чоловік сам помітив вибуховий пристрій.

Жертвою мав стати 61-річний Михайло Чекурак, який наразі теж судять за напад, грабіж і підрив будинку.

Ще місяць тому розслідування вела Івано-Франківська поліція під керівництвом місцевої прокуратури. Нині розслідуванням займається Головне управління Нацполіції, розташоване у Києві, а наглядає – Генеральна прокуратура.

За словами Інни Грищенко, справу передали у Київ з формулюванням "у зв'язку з причетністю до інших злочинів". Однак судячи за матеріалів провадження, яке є у розпорядженні УП, наразі там не згадуються інші злочини, крім івано-франківського. Про це також сказав адвокат Масі Найєм, який представлял Грищенко у суді.

За даними УП, слідство може пов’язати подружжя зі справою журналіста Павла Шеремета, вбитого у Києві 2016 року. Поліцейське розслідування у справі Грищенків веде той самий слідчий, який займається розслідуванням вбивства Шеремета.

Водночас, у Нацполіції назвали переведення справи до Києва "нормальною практикою".

Іван Вакуленко, третій фігурант справи, якого слідство називає спільником Грищенків, помер 18 жовтня. Офіційна версія – самогубство. За кілька днів до того Вакуленка, за словами Інни Грищенко, викликали на допит саме у справі Шеремета.

Як відомо, вибухівку під авто Шеремета закладали дві людини – чоловік приблизно 168-175 сантиметрів зросту з "іспанською" борідкою та його напарниця, яка була на 5 см нижча. Подружжя Грищенків дійсно виглядає схожим на цей опис.

Чоловік і жінка, які заклали вибухівку під автівку Шеремета

Владислав та Ірина Грищенки

Володимир Грищенко ще до служби на фронті був судимий щонайменше 5 разів: за шахрайство, вимагання, хуліганство, побиття, грабіж та крадіжку. Востаннє він достроково вийшов з в’язниці у кінці 2013 року.

У 2017 році чоловік попросив достроково зняти останню судимість, посилаючись на службу добровольцем, військові нагороди і позитивну характеристику. Але суд відмовив.

У 2016 році Грищенко у співпраці з правоохоронцями брав участь в інсценуванні вбивства. Він отримав замовлення на злочин, але не став його виконувати і звернувся до поліції. Сам АТОвець пізніше розповідав, що за роботу на слідство йому обстріляли вікна і нібито планували вбити.

Знати більше: "Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета"

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