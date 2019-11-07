Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Двох колишніх добровольців Владислава та Ірину Грищенків затримали за підозрою у підготовці вибуху і можуть пов’язати зі вбивством журналіста Павла Шеремета у 2016 році.
Джерело: матеріал "Української правди" "Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета"
Деталі: Владислава Грищенка із позивним "Буча" затримали 24 вересня, його дружину "Пуму" – 5 листопада. Обох суд взяв під варту на час розслідування.
Подружжя АТОвців підозрюють у замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Справу, в якій вони фігурують, відкрили у липні 2018 року.
За версією слідства, Грищенкам та їхньому знайомому, теж АТОвцю, Івану Вакуленку, замовили вбивство жителя Івано-Франківської області.
Вони нібито зробили вибухівку та 13 липня 2018 року прикріпили її до автівки жертви у місті Косові. Однак вибух не відбувся, а постраждалий чоловік сам помітив вибуховий пристрій.
Жертвою мав стати 61-річний Михайло Чекурак, який наразі теж судять за напад, грабіж і підрив будинку.
Ще місяць тому розслідування вела Івано-Франківська поліція під керівництвом місцевої прокуратури. Нині розслідуванням займається Головне управління Нацполіції, розташоване у Києві, а наглядає – Генеральна прокуратура.
За словами Інни Грищенко, справу передали у Київ з формулюванням "у зв'язку з причетністю до інших злочинів". Однак судячи за матеріалів провадження, яке є у розпорядженні УП, наразі там не згадуються інші злочини, крім івано-франківського. Про це також сказав адвокат Масі Найєм, який представлял Грищенко у суді.
За даними УП, слідство може пов’язати подружжя зі справою журналіста Павла Шеремета, вбитого у Києві 2016 року. Поліцейське розслідування у справі Грищенків веде той самий слідчий, який займається розслідуванням вбивства Шеремета.
Водночас, у Нацполіції назвали переведення справи до Києва "нормальною практикою".
Іван Вакуленко, третій фігурант справи, якого слідство називає спільником Грищенків, помер 18 жовтня. Офіційна версія – самогубство. За кілька днів до того Вакуленка, за словами Інни Грищенко, викликали на допит саме у справі Шеремета.
Як відомо, вибухівку під авто Шеремета закладали дві людини – чоловік приблизно 168-175 сантиметрів зросту з "іспанською" борідкою та його напарниця, яка була на 5 см нижча. Подружжя Грищенків дійсно виглядає схожим на цей опис.
Володимир Грищенко ще до служби на фронті був судимий щонайменше 5 разів: за шахрайство, вимагання, хуліганство, побиття, грабіж та крадіжку. Востаннє він достроково вийшов з в’язниці у кінці 2013 року.
У 2017 році чоловік попросив достроково зняти останню судимість, посилаючись на службу добровольцем, військові нагороди і позитивну характеристику. Але суд відмовив.
У 2016 році Грищенко у співпраці з правоохоронцями брав участь в інсценуванні вбивства. Він отримав замовлення на злочин, але не став його виконувати і звернувся до поліції. Сам АТОвець пізніше розповідав, що за роботу на слідство йому обстріляли вікна і нібито планували вбити.
Знати більше: "Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета"
Передісторія:
- Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але за три роки ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
- Поліція кваліфікувала вбивство за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".
- Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік. Зловмисники перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.
- Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода". Водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. Втім, Устименка допитали.
- Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.
- Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.
- П’ятий президент Петро Порошенко на початку розслідування називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.
- У вересні 2017 року стало відомо, що головне слідче управління Нацполіції засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Павла Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть участь у кримінальному судочинстві".
- 23 липня 2019 року тодішній голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що серед версій вбивства – діяльність екстремістськи налаштованих груп осіб.
- Президент Володимир Зеленський говорив, що у справі Шеремета буде результат, але потрібен новий генеральний прокурор (на той момент ГПУ очолював ще Юрій Луценко, але пізніше його замінив Руслан Рябошапка з команди Зеленського.
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