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70% українців вважають, що Зеленський не впорався з війною на Донбасі

Четвер, 2 квітня 2020, 15:01
70% українців вважають, що Зеленський не впорався з війною на Донбасі

На думку 70% українців, влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським безуспішно діє у питанні вирішення конфлікту на Донбасі, а 75% вважає, що влада не впоралася з корупцією.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології з 27 по 30 березня

Дослівно: "В оцінці успішності влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі  12% опитаних думають, що влада успішна, а 70% - що не успішна.

Боротьба з корупцією на вищих щаблях владі неуспішна: так думають 75% учасників дослідження, бачать успіх 10%".

Чому це важливо: Під час президентської кампанії та після виборів Зеленський наголошував, що завданням № 1 для нього на посту президента буде закінчення війни на Донбасі. 

Що було раніше: Торік результати різних опитувань свідчили про те, що більшість українців чекають від Зеленського на вирішення конфлікту на Донбасі.

Станом на квітень 2020 року обстріли на сході України продовжуються.

У кінці 2019 року відбулася перша за 3 роки зустріч у Нормандському форматі, де сторони домовилися зустрітися знову через 4 місяці, однак у зв'язку із пандемією коронавірусу та тим, що деякі учасники процесу не виконали взятих на себе зобов'язань, коли відбудеться зустріч наразі не відомо. 

Росія наполягає на проведенні місцевих виборів в ОРДЛО за участі своїх представників, українська сторона зазначає, що вибори там можуть відбутися лише тоді, коли українські прикордонники візьмуть під контроль весь російсько-український кордон. 

 

Опитування проводилося з 27 по 30 березня методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Для дослідження опитали 1500 осіб віком від 18 років. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує 3%.

Дані дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які  були проведені з 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада,  з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

Читайте також: Перша нормандська: як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті в Парижі

Українська правда

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Теми: опитуваннякорупціяЗеленськийвійнаДонбас
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