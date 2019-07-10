Найбільше українці чекають від Зеленського вирішення одного питання
Більше половини українців 65% хочуть, щоб президент Володимир Зеленський завершив війну, а понад третина 36,6% чекає на покращення економіки країни.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту.
Опитаним пропонували дати три відповіді із запропонованих соціологами на запитання: "Що в першу чергу повинен зробити президент, щоб підвищити Вашу довіру до нього?".
Так, 65% опитаних відповіли, що очікують від президента "завершення війни на Донбасі", а 36,6% респондентів чекають від Зеленського "покращення економіки".
На третьому місці в рейтингу відповідей респондентів "боротьба з корупцією". Зокрема, 33% хочуть, щоб Зеленський "боровся з корупцією". Ще 20% опитаних закликають президента "створювати робочі місця".
Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019 р. Всього було опитано 2,400 респондентів віком від 18 років.
Похибка вибірки не перевищує 2%.
Нагадаємо:
- Станом на квітень більшість опитаних українців вважали, що новообраний президент Зеленський у першу чергу має знизити тарифи на комунальні послуги.
- Опитування Київського міжнародного інституту соціології з 25 червня по 7 липня свідчить про те, 42,8% досі чекає від президента рішення про "зниження тарифів на комунальні послуги".
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