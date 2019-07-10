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Найбільше українці чекають від Зеленського вирішення одного питання

Середа, 10 липня 2019, 17:35

Більше половини українців 65% хочуть, щоб президент Володимир Зеленський завершив війну, а понад третина 36,6% чекає на покращення економіки країни.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту. 

Опитаним пропонували дати три відповіді із запропонованих соціологами на запитання: "Що в першу чергу повинен зробити президент, щоб підвищити Вашу довіру до нього?".

 
Фото: "Рейтинг"

Так, 65% опитаних відповіли, що очікують від президента "завершення війни на Донбасі", а 36,6% респондентів чекають від Зеленського "покращення економіки".

На третьому місці в рейтингу відповідей респондентів "боротьба з корупцією". Зокрема, 33% хочуть, щоб Зеленський "боровся з корупцією". Ще 20% опитаних закликають президента "створювати робочі місця".

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019 р. Всього було опитано 2,400 респондентів віком від 18 років.

Похибка вибірки не перевищує 2%.

Нагадаємо:

  • Станом на квітень більшість опитаних українців вважали, що новообраний президент Зеленський у першу чергу має знизити тарифи на комунальні послуги.
  • Опитування Київського міжнародного інституту соціології з 25 червня по 7 липня свідчить про те, 42,8% досі чекає від президента рішення про "зниження тарифів на комунальні послуги".

Українська правда

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Теми: опитуваннясоціологіяЗеленський
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