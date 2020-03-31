Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава офісу Зеленського назвав головну умову наступної зустрічі у "нормандському форматі"

Вівторок, 31 березня 2020, 15:58
Глава офісу Зеленського назвав головну умову наступної зустрічі у нормандському форматі

Керівник офісу президента Андрік Єрмак заявив, що головною умовою наступної зустрічі у "нормандському форматі" на найвищому рівні є виконання попередніх домовленостей, які досягли в кінці 2019 року у Парижі.

Джерело: онлайн брифінг Єрмака 31 березня

Пряма мова: "Головною умовою проведення саміту лідерів "Нормандського формату" є виконання всього того, що вони вирішили у кінці минулого року у Парижі. 

На жаль, не все залежить від нас. Є питання, в яких ми зі свого боку зробили все, але інша сторона не так дотримується тих зобов’язань, які були досягнуті в Парижі. 

Перша і головна умова – це виконання всього того, що було в Парижі. В першу чергу, – це припинення вогню, яке не дотримується. Українська сторона завжди повторює, що якщо хтось стріляє по наших бійцях, то наша армія дає відсіч". 

Деталі: Єрмак відзначив, що на Донбасі постійно гинуть українські військові від ворожих куль, але попри це Україна прагне миру.  

Що передувало: За даними "Європейської правди", на думку представника офіційної Німеччини, зустріч лідерів держав "Нормандського формату" точно не відбудеться у квітні.

Читайте також: Перша нормандська: як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті в Парижі

Передісторія:

  • 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та РФ).
  • Тоді було узгоджено, що помічники президентів і міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" підготують новий саміт за чотири місяці. 
  • В ході зустрічі президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
  • Представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Рєзніков після Нормандської зустрічі заявив, що Україна запропонує зміни до Мінських угод на Нормандській зустрічі у березні або раніше.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила за підсумками саміту "нормандської четвірки" у Парижі, що Мінські домовленості "не закам’янілий документ", і привітала пропозиції президента Володимира Зеленського змінити його.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Андрій Єрмакнормандський форматОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Андрій Єрмак
На тлі подій в Росії Єрмак опублікував фото з воєначальниками
Директор НАБУ про відносини з Єрмаком: Сидів за одним столом
Зеленський, Єрмак та інші боги і сутності. Хто є хто в українській міфології часів війни
Останні новини
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
Усі новини...
Реклама: