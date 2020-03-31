Глава офісу Зеленського назвав головну умову наступної зустрічі у "нормандському форматі"

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Вівторок, 31 березня 2020, 15:58

Керівник офісу президента Андрік Єрмак заявив, що головною умовою наступної зустрічі у "нормандському форматі" на найвищому рівні є виконання попередніх домовленостей, які досягли в кінці 2019 року у Парижі.

Джерело: онлайн брифінг Єрмака 31 березня

Пряма мова: "Головною умовою проведення саміту лідерів "Нормандського формату" є виконання всього того, що вони вирішили у кінці минулого року у Парижі. 

На жаль, не все залежить від нас. Є питання, в яких ми, зі свого боку, зробили все, але інша сторона не так дотримується тих зобов’язань, які були досягнуті в Парижі. 

Перша і головна умова – це виконання всього того, що було в Парижі. В першу чергу, – це припинення вогню, яке не дотримується. Українська сторона завжди повторює, що якщо хтось стріляє по наших бійцях, то наша армія дає відсіч". 

Доповнюється...

Альона Мазуренко, УП
Теми: Андрій Єрмак нормандський формат Офіс президента


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