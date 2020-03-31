Глава офісу Зеленського назвав головну умову наступної зустрічі у "нормандському форматі"

Керівник офісу президента Андрік Єрмак заявив, що головною умовою наступної зустрічі у "нормандському форматі" на найвищому рівні є виконання попередніх домовленостей, які досягли в кінці 2019 року у Парижі.

Джерело: онлайн брифінг Єрмака 31 березня

Пряма мова: "Головною умовою проведення саміту лідерів "Нормандського формату" є виконання всього того, що вони вирішили у кінці минулого року у Парижі.

На жаль, не все залежить від нас. Є питання, в яких ми зі свого боку зробили все, але інша сторона не так дотримується тих зобов’язань, які були досягнуті в Парижі.

Перша і головна умова – це виконання всього того, що було в Парижі. В першу чергу, – це припинення вогню, яке не дотримується. Українська сторона завжди повторює, що якщо хтось стріляє по наших бійцях, то наша армія дає відсіч".

Деталі: Єрмак відзначив, що на Донбасі постійно гинуть українські військові від ворожих куль, але попри це Україна прагне миру.

Що передувало: За даними "Європейської правди", на думку представника офіційної Німеччини, зустріч лідерів держав "Нормандського формату" точно не відбудеться у квітні.

Читайте також: Перша нормандська: як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті в Парижі

Передісторія: