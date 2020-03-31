Глава офісу Зеленського назвав головну умову наступної зустрічі у "нормандському форматі"
Керівник офісу президента Андрік Єрмак заявив, що головною умовою наступної зустрічі у "нормандському форматі" на найвищому рівні є виконання попередніх домовленостей, які досягли в кінці 2019 року у Парижі.
Джерело: онлайн брифінг Єрмака 31 березня
Пряма мова: "Головною умовою проведення саміту лідерів "Нормандського формату" є виконання всього того, що вони вирішили у кінці минулого року у Парижі.
На жаль, не все залежить від нас. Є питання, в яких ми зі свого боку зробили все, але інша сторона не так дотримується тих зобов’язань, які були досягнуті в Парижі.
Перша і головна умова – це виконання всього того, що було в Парижі. В першу чергу, – це припинення вогню, яке не дотримується. Українська сторона завжди повторює, що якщо хтось стріляє по наших бійцях, то наша армія дає відсіч".
Деталі: Єрмак відзначив, що на Донбасі постійно гинуть українські військові від ворожих куль, але попри це Україна прагне миру.
Що передувало: За даними "Європейської правди", на думку представника офіційної Німеччини, зустріч лідерів держав "Нормандського формату" точно не відбудеться у квітні.
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Передісторія:
- 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та РФ).
- Тоді було узгоджено, що помічники президентів і міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" підготують новий саміт за чотири місяці.
- В ході зустрічі президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Рєзніков після Нормандської зустрічі заявив, що Україна запропонує зміни до Мінських угод на Нормандській зустрічі у березні або раніше.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила за підсумками саміту "нормандської четвірки" у Парижі, що Мінські домовленості "не закам’янілий документ", і привітала пропозиції президента Володимира Зеленського змінити його.