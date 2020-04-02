У зв’язку з поширенням коронавірусу в Росії продовжили до кінця квітня режим неробочих днів, якій триває вже тиждень.

Джерело: звернення президента РФ Володимира Путіна, що транслюється на російському телебаченні

Пряма мова: "Мною прийнято рішення продовжити режим неробочих днів до кінця місяця, тобто до 30 квітня включно. Підкреслю, зі збереженням за працівниками їх заробітної плати".

Деталі: Він підкреслив, що вірусна загроза в країні зберігається і пік епідемії в світі і Росії ще попереду.

При цьому Путін звернув увагу, що ситуація в країні змінюється, і в різних регіонах складається по-різному. Наприклад, в Москві існує реальна загроза, а в інших регіонах ще не зафіксовано жодного випадку.

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