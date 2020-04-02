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Путін продовжив росіянам "канікули" до кінця квітня

Четвер, 2 квітня 2020, 17:26
Путін продовжив росіянам канікули до кінця квітня

У зв’язку з поширенням коронавірусу в Росії продовжили до кінця квітня режим неробочих днів, якій триває вже тиждень.

Джерело: звернення президента РФ Володимира Путіна, що транслюється на російському телебаченні

Пряма мова: "Мною прийнято рішення продовжити режим неробочих днів до кінця місяця, тобто до 30 квітня включно. Підкреслю, зі збереженням за працівниками їх заробітної плати".

Деталі: Він підкреслив, що вірусна загроза в країні зберігається і пік епідемії в світі і Росії ще попереду.

При цьому Путін звернув увагу, що ситуація в країні змінюється, і в різних регіонах складається по-різному. Наприклад, в Москві існує реальна загроза, а в інших регіонах ще не зафіксовано жодного випадку.

Він заявив, що з урахуванням розвитку ситуації в країні буде приймати додаткові рішення, і "якщо обстановка дозволить, скорегуємо оголошений період вимушених неробочих днів в бік його скорочення".

Передісторія:

  • З 30 березня по 5 квітня в Росії був оголошений неробочий тиждень зі збереженням зарплати.
  • Серед співробітників адміністрації Путіна і керуючого справами президента РФ виявили людей з підозрою на захворювання коронавірусом.
  • В РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".
  • Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусРосіяПутінCovid-2019
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