Усе ближче до Путіна: в адміністрації президента РФ виявили коронавірус – росЗМІ

2826 переглядів
П'ятниця, 27 березня 2020, 10:41

Серед співробітників адміністрації президента Росії Володимира Путіна і в управлінні справами президента РФ виявили людей з підозрами на коронавірус.

Джерело: поінформовані співрозмовники російського видання РБК

Деталі: Два близькі до Кремля джерела розповіли, що в адміністрації Путіна після первинного тестування виявлено чиновників з підозрою на коронавірус: "Мова йде як про мінімум про один випадок. За словами другого джерела, коронавірус виявили у двох осіб".

За словами джерел, ще один випадок виявили в управлінні справами президента РФ.

У той же час, пресссекретар управління справами РФ Олена Крилова заявила, що їй про це нічого не відомо.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не відповів на питання журналістів про випадки зараження коронавірусом в адміністрації президента і УСП.

Теми: коронавірус Covid-2019 Росія Путін


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Криму 7 нових випадків зараження Covid-19 27 березня 2020, 10:08
Дезінфекція і закриті труни: як виглядатиме похорон у часи коронавірусу 27 березня 2020, 10:08
В Україні уже 218 випадків COVID 19, за добу – 62 27 березня 2020, 10:01
Усі новини
Головні новини
В Україні уже 218 випадків COVID 19, за добу – 62
Україні необхідно прийняти "антиколомойський" закон і запустити ринок землі – МВФ
ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ ПРИСКОРЮЄТЬСЯ З ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОЮ ШВИДКІСТЮ — ВООЗ
В Україні зафіксовано 196 заражень коронавірусом
Усі новини
Кіно

ТОП-10 найпопулярніших фільмів та серіалів від Netflix

Освіта

120 безкоштовних онлайн-курсів від Prometheus, Edera, ВУМonline, Wisecow