Усе ближче до Путіна: в адміністрації президента РФ виявили коронавірус – росЗМІ

Серед співробітників адміністрації президента Росії Володимира Путіна і в управлінні справами президента РФ виявили людей з підозрами на коронавірус.

Джерело: поінформовані співрозмовники російського видання РБК

Деталі: Два близькі до Кремля джерела розповіли, що в адміністрації Путіна після первинного тестування виявлено чиновників з підозрою на коронавірус: "Мова йде як про мінімум про один випадок. За словами другого джерела, коронавірус виявили у двох осіб".

За словами джерел, ще один випадок виявили в управлінні справами президента РФ.

У той же час, пресссекретар управління справами РФ Олена Крилова заявила, що їй про це нічого не відомо.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не відповів на питання журналістів про випадки зараження коронавірусом в адміністрації президента і УСП.