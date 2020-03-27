Усе ближче до Путіна: в адміністрації президента РФ виявили коронавірус – росЗМІ

Серед співробітників адміністрації президента Росії Володимира Путіна і в управлінні справами президента РФ виявили людей з підозрами на коронавірус.

Джерело: поінформовані співрозмовники російського видання РБК

Деталі: Два близькі до Кремля джерела розповіли, що в адміністрації Путіна після первинного тестування виявлено чиновників з підозрою на коронавірус: "Мова йде як про мінімум про один випадок. За словами другого джерела, коронавірус виявили у двох осіб".

За словами джерел, ще один випадок виявили в управлінні справами президента РФ.

У той же час, пресссекретар управління справами РФ Олена Крилова заявила, що їй про це нічого не відомо.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не відповів на питання журналістів про випадки зараження коронавірусом в адміністрації президента і УСП.

Що було раніше: 26 березня, за інформацією джерел "Медузи", в одного із співробітників апарату уряду Росії виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

З 27 березня Росія припинить регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.

Також в РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".

Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.

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