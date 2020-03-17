На Буковині померла жінка із підозрою на коронавірус – ОДА
Вівторок, 17 березня 2020, 00:40
У інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.
Джерело: Чернівецька ОДА у Facebook
Деталі: Зазначається, що смерть настала внаслідок "важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції" близько 19:00.
Напередодні у жінки взяли аналізи на виявлення захворювання. Результати очікуються найближчим часом.
Нагадаємо:
- На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусу. Одна жінка померла.
Українська правда