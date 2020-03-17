На Буковині померла жінка із підозрою на коронавірус – ОДА

У інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.

Джерело: Чернівецька ОДА у Facebook

Деталі: Зазначається, що смерть настала внаслідок "важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції" близько 19:00.

Напередодні у жінки взяли аналізи на виявлення захворювання. Результати очікуються найближчим часом.

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