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У Києві вночі очікуються сильні пориви вітру

Понеділок, 20 квітня 2020, 00:40
У Києві вночі очікуються сильні пориви вітру

У столиці вночі 20 квітня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Влада міста закликає закрити вікна будинків та прибрати з балконів все, що може випасти назовні.

Джерело: повідомлення КМДА із посиланням Укргідрометцентр

Дослівно: "У найближчу годину з утриманням протягом доби 20 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий)". 

Деталі: Киянам, які опинилися на вулиці, радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев. Також містяни мають подбати про автівки та не паркувати їх біля дерев. 

Окрім того, міська влада нагадує про необхідність дотримуватись карантину. 

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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