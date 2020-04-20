В Киеве ночью ожидаются сильные порывы ветра

В столице ночью 20 апреля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Власти города призывает закрыть окна домов и убрать с балконов все, что может выпасть наружу.

Источник: сообщение КГГА со ссылкой Укргидрометцентр

Дословно: "В ближайший час с удержанием в течение суток 20 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 /с (И уровень опасности – желтый)".

Детали: Киевлянам, которые оказались на улице, советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. Также горожане должны позаботиться об автомобилях и не парковать их у деревьев.

Кроме того, городская власть напоминает о необходимости соблюдать карантин.