У Канаді одна із найбільших за 30 років стрілянина: вбито понад 10 осіб

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Понеділок, 20 квітня 2020, 02:29

Більше 10 осіб загинули внаслідок стрілянини у канадській провінції Нова Шотландія.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами місцевої влади, стрілок вбив також жінку-поліцейського під час 12-годинного нападу. Остаточне число загиблих ще встановлюється. 

Канадські правоохоронці повідомили, що 51-річний чоловік замаскував свою машину під поліцейську, після чого почав стріляти по людях. 

Наразі чоловік мертвий. Повідомлення про те, що він був застрелений, поліція не підтвердила. 

"Це був найгірший акт масового вбивства за останні 30 років", – стверджує видання. 

Це найбільше масове вбивство із часу, коли у грудні 1989 року у Монреалі загинули 15 жінок. Також 10 осіб були вбиті у Торонто у квітні 2018 року, коли чоловік навмисно наїхав на людей.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже висловив співчуття та назвав ситуацію жахливою.

Українська правда
Теми: Канада кримінал


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