Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Канаде произошла одна из крупнейших за 30 лет стрельба: убиты более 10 человек

Понедельник, 20 апреля 2020, 02:29
В Канаде произошла одна из крупнейших за 30 лет стрельба: убиты более 10 человек

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия.

Источник: Reuters

Детали: По словам местных властей, стрелок убил также женщину-полицейского во время 12-часового нападения. Окончательное число погибших еще устанавливается.

Канадские правоохранители сообщили, что 51-летний мужчина замаскировал свою машину под полицейскую, после чего начал стрелять по людям.

Отмечается, что мужчина мертв. Сообщение о том, что он был застрелен, полиция не подтвердила.

"Это был худший акт массового убийства за последний 30 лет", – утверждает издание.

Это самое массовое убийство с момента, когда в декабре 1989 года в Монреале погибли 15 женщин. Также 10 человек были убиты в Торонто в апреле 2018 года, когда мужчина намеренно наехал на людей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выразил соболезнования и назвал ситуацию ужасной.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Канадакриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Канада
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Зеленский поговорил с Трюдо о "вагнеровцах" и ЗАЭС
Последние новости
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
Все новости...
Реклама: