Более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия.

Источник: Reuters

Детали: По словам местных властей, стрелок убил также женщину-полицейского во время 12-часового нападения. Окончательное число погибших еще устанавливается.

Канадские правоохранители сообщили, что 51-летний мужчина замаскировал свою машину под полицейскую, после чего начал стрелять по людям.

Отмечается, что мужчина мертв. Сообщение о том, что он был застрелен, полиция не подтвердила.

"Это был худший акт массового убийства за последний 30 лет", – утверждает издание.

Это самое массовое убийство с момента, когда в декабре 1989 года в Монреале погибли 15 женщин. Также 10 человек были убиты в Торонто в апреле 2018 года, когда мужчина намеренно наехал на людей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выразил соболезнования и назвал ситуацию ужасной.