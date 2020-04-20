В Канаде одна из крупнейших за 30 лет стрельба: убиты более 10 человек

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Понедельник, 20 апреля 2020, 02:29

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия.

Источник: Reuters

Детали: По словам местных властей, стрелок убил также женщину-полицейского во время 12-часового нападения. Окончательное число погибших еще устанавливается.

Канадские правоохранители сообщили, что 51-летний мужчина замаскировал свою машину под полицейскую, после чего начал стрелять по людям.

Сейчас мужчина мертв. Сообщение о том, что он был застрелен, полиция не подтвердила.

"Это был худший акт массового убийства за последний 30 лет", – утверждает издание.

Это самое массовое убийство с момента, когда в декабре 1989 года в Монреале погибли 15 женщин. Также 10 человек были убиты в Торонто в апреле 2018 года, когда мужчина намеренно наехал на людей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выразил соболезнования и назвал ситуацию ужасной.

Украинская правда
Темы: Канада криминал


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