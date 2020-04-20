Польща не виключає скасування послаблення карантину

Польща може скасувати послаблення обмежень для стримування поширення нового коронавірусу, якщо число нових випадків захворювання значно зросте.

Про заявив у понеділок міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це завжди можна скасувати" - сказав Шумовський у відповідь на запитання, чи можна буде скасувати послаблення обмежень, якщо відбудеться сплеск випадків нових коронавірусних інфекцій.

Польща почала знову відкривати парки і ліси в понеділок, оскільки уряд послабив деякі обмеження.

Носіння захисник масок у країні однак є обов’язковим.

У неділю в Польщі було зареєстровано 545 нових випадків інфікування, що є найбільшим щоденним зростанням на сьогоднішній день.