Польша не исключает отмены ослабления карантина

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Понедельник, 20 апреля 2020, 12:45

Польша может отменить послабления ограничений для сдерживания распространения нового коронавирус, если число новых случаев заболевания значительно возрастет.

Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это всегда можно отменить", - сказал Шумовский в ответ на вопрос, можно ли будет отменить послабления ограничений, если произойдет всплеск новых случаев коронавірусних инфекций.

Польша начала снова открывать парки и леса в понедельник, так как правительство ослабило некоторые ограничения.

Ношение защитных масок в стране однако является обязательным.

В воскресенье в Польше было зарегистрировано 545 новых случаев инфицирования, что является крупнейшим ежедневным ростом на сегодняшний день.

Темы: Польша коронавирус


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