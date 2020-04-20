Польша не исключает отмены ослабления карантина
Польша может отменить послабления ограничений для сдерживания распространения нового коронавирус, если число новых случаев заболевания значительно возрастет.
Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Это всегда можно отменить", - сказал Шумовский в ответ на вопрос, можно ли будет отменить послабления ограничений, если произойдет всплеск новых случаев коронавірусних инфекций.
Польша начала снова открывать парки и леса в понедельник, так как правительство ослабило некоторые ограничения.
Ношение защитных масок в стране однако является обязательным.
В воскресенье в Польше было зарегистрировано 545 новых случаев инфицирования, что является крупнейшим ежедневным ростом на сегодняшний день.