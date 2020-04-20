Глави МЗС країн ЄС обговорять Україну і Східне партнерство у світлі пандемії

810 переглядів
Понеділок, 20 квітня 2020, 14:11

Міністри закордонних справ країн ЄС здійснять оцінку політики щодо Східного партнерства в контексті пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Засідання міністрів у форматі відеоконференції пройде 22 квітня.

"Міністри оцінять підхід і політику ЄС щодо східних сусідів в світлі пандемії COVID-19. Міністри приділять особливу увагу Україні та регіону Східного партнерства" - повідомили у Раді ЄС.

В рамках поточних питань міністри також зосередять свою увагу на останніх міжнародних подіях, особливо пов'язаних з подальшою діяльністю з реагування на пандемію, а також торкнуться ситуації в Лівії.

Головуватиме на засіданні високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Теми: ЄС коронавірус МЗС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Іспанія хоче від ЄС фонду допомоги постраждалим від пандемії на 1,5 трлн євро 20 квітня 2020, 11:58
Епідемія у Франції іде на спад, але кількість загиблих перевищила 19 тисяч 19 квітня 2020, 09:20
Туристичні витрати в Європі скоротилися на 68% 18 квітня 2020, 12:38
Усі новини
Головні новини
Повітря у Києві очистилося майже до норми
20 квітня. No time to die: Великодній карантин не для всіх, лікарі закликають бути вдома, МОЗ шукає ліки
Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах – Аваков
В Україні коронавірус виявили вже у 1074 медиків
Усі новини
традиції

Великдень у традиціях. Забуті українські звичаї Пасхи від етнографів

здоров'я

Як врятуватися від смогу в повітрі