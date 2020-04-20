Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главы МИД стран ЕС обсудят Украину, Восточное партнерство в свете пандемии

Понедельник, 20 апреля 2020, 14:11
Главы МИД стран ЕС обсудят Украину, Восточное партнерство в свете пандемии

Министры иностранных дел стран ЕС проведут оценку политики в отношении Восточного партнерства в контексте пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Заседание министров в формате видеоконференции пройдет 22 апреля.

"Министры оценят подход и политику ЕС в отношении восточных соседей в свете пандемии COVID-19. Министры уделят особое внимание Украине и региона Восточного партнерства", - сообщили в Совете ЕС.

В рамках текущих вопросов министры также сосредоточат свое внимание на последних международных событиях, особенно связанных с последующей деятельностью по реагированию на пандемию, а также коснутся ситуации в Ливии.

Председательствовать на заседании высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Темы: ЕСкоронавирусМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
ЕС
В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ
Информацию о сбежавших в ЕС коллаборационистах начали вносить в базу Интерпола
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Последние новости
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
Все новости...
Реклама: