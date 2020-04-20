Главы МИД стран ЕС обсудят Украину, Восточное партнерство в свете пандемии

518 просмотров
Понедельник, 20 апреля 2020, 14:11

Министры иностранных дел стран ЕС проведут оценку политики в отношении Восточного партнерства в контексте пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Заседание министров в формате видеоконференции пройдет 22 апреля.

"Министры оценят подход и политику ЕС в отношении восточных соседей в свете пандемии COVID-19. Министры уделят особое внимание Украине и региона Восточного партнерства", - сообщили в Совете ЕС.

В рамках текущих вопросов министры также сосредоточат свое внимание на последних международных событиях, особенно связанных с последующей деятельностью по реагированию на пандемию, а также коснутся ситуации в Ливии.

Председательствовать на заседании высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Темы: ЕС коронавирус МИД


powered by lun.ua
Материалы по теме
Испания хочет от ЕС фонда помощи пострадавшим от пандемии на 1,5 трлн евро 20 апреля 2020, 11:58
Эпидемия во Франции пошла на спад, хотя число погибших превысило 19 000 19 апреля 2020, 09:20
Туристические расходы в Европе сократились на 68% 18 апреля 2020, 12:38
Все новости
Главные новости
Воздух в Киеве очистился почти до нормы
20 апреля. No time to die: Пасхальный карантин не для всех, врачи призывают быть дома, Миниздрав ищет лекарство
Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах – Аваков
В Украине коронавирус обнаружили уже у 1074 медиков
Все новости
психология

9 привычек злых людей, и как их не повторять

здоровье

Жаропонижающие препараты: как действуют, как применять, какие выбрать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!