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У Києві чоловік стріляв з вікна по перехожих і закопав пістолет у вазон

Понеділок, 20 квітня 2020, 14:38
У Києві чоловік стріляв з вікна по перехожих і закопав пістолет у вазон
фото поліції

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожих в Солом'янському районі.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

До Солом’янського управління поліції звернулась жителька столиці та повідомила про те, що на вулиці Академіка Стражеска чутно постріли. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Дослівно: "У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці дізнались, що з вікна третього поверху стріляв чоловік, який проживає в одній із квартир будинку. Оскільки добровільно впускати до помешкання працівників поліції він відмовився, то до оселі вони потрапили за підтримки співробітників полку поліції особливого призначення №1, де під час проведення невідкладного обшуку виявили предмет, схожий на травматичний пістолет.

 

Аби приховати свою причетність до події, правопорушник закопав зброю у вазон із рослинами. У подальшому пістолет, а також три стріляні гільзи з-під гумових куль, які знайшли біля під’їзду будинку, експерти вилучили та направили на проведення балістичної експертизи".

 

Деталі: Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – місцевий мешканець, 1979 року народження, який раніше відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до семи років ув’язнення.

Українська правда

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Теми: Київполіція
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