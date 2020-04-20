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В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим и закопал пистолет в вазон

Понедельник, 20 апреля 2020, 14:38
В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим и закопал пистолет в вазон
фото полиции

В Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих в Соломенском районе.

Источник: полиция Киева

Детали: В результате инцидента никто не пострадал.

К Соломенское управление полиции обратилась жительница столицы и сообщила о том, что на улице Академика Стражеско слышны выстрелы. По указанному адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Дословно: "В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители узнали, что из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома. Поскольку добровольно впускать в помещение сотрудников полиции он отказался, то в дом они попали при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1, где во время проведения неотложного обыска обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет.

 

Чтобы скрыть свою причастность к происшествию, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями. В дальнейшем пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы".

 

Детали: Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - местный житель, 1979 года рождения, ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

По данному факту следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет заключения.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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