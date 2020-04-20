На Донеччині на Великдень побилася сотня людей, поліція стріляла в повітря

19 квітня у смт Новотроїцьке Волноваського району на Донеччині сталася бійка за участі близько 100 осіб.

Джерело: поліція Донеччини

Дослівно: "Вчора, 19 квітня 2020 року, у Новотроїцькому відбувся конфлікт із бійкою, участь у якому взяли близько 100 осіб. Причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки між кількома мешканцями.

За сигналом "Тривога" було піднято весь особовий склад Волноваського відділу поліції. На місце події виїхали керівники обласного главку, Волноваського ВП та рота поліції особливого призначення.

Зловмисники намагалися перевернути транспортні засоби, що стояли поряд із місцем події. Відтак поліцейські, відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", були змушені зробити чотири попереджувальні постріли у повітря, а також викликати підкріплення.

Порушення громадського порядку було припинено".

Деталі: За фактом відкрито два кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ч. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні заходи щодо встановлення причетних осіб та всіх обставин події.