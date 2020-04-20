Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донеччині на Великдень побилася сотня людей, поліція стріляла в повітря

Понеділок, 20 квітня 2020, 15:57
На Донеччині на Великдень побилася сотня людей, поліція стріляла в повітря
фото поліції

19 квітня у смт Новотроїцьке Волноваського району на Донеччині сталася бійка за участі близько 100 осіб.

Джерело: поліція Донеччини

Дослівно: "Вчора, 19 квітня 2020 року, у Новотроїцькому відбувся конфлікт із бійкою, участь у якому взяли близько 100 осіб. Причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки між кількома мешканцями.

За сигналом "Тривога" було піднято весь особовий склад Волноваського відділу поліції. На місце події виїхали керівники обласного главку, Волноваського ВП та рота поліції особливого призначення.

Зловмисники намагалися перевернути транспортні засоби, що стояли поряд із місцем події. Відтак поліцейські, відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", були змушені зробити чотири попереджувальні постріли у повітря, а також викликати підкріплення.

Порушення громадського порядку було припинено".

Деталі: За фактом відкрито два кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ч. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296  (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні заходи щодо встановлення причетних осіб та всіх обставин події.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Донецька областьбійкаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Донецька область
Череватий: У районі Кліщіївки – потужні бої, деталі згодом
За добу через обстріли 6 людей загинули, ще 50 поранені
В окупованій Макіївці велика пожежа − горить нафтобаза
Останні новини
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
Усі новини...
Реклама: