В Донецкой области на Пасху подралась сотня людей, полиция стреляла в воздух

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Понедельник, 20 апреля 2020, 15:57
фото полиции

19 апреля в пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области произошла драка с участием около 100 человек.

Источник: полиция Донецкой области

Дословно: "Вчера, 19 апреля 2020 года, в Новотроицком произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями.

По сигналу "Тревога" был поднят весь личный состав Волновахского отдела полиции. На место происшествия выехали руководители областного главка, Волновахского ОП и рота полиции особого назначения.

Злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие рядом с местом происшествия. Поэтому полицейские, согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление.

Нарушение общественного порядка было прекращено".

Детали: По факту возбуждено два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и всех обстоятельств происшествия.

Украинская правда
Темы: Донецкая область драка полиция


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