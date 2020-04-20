"Віртуальну зустріч" Шмигаля з Меркель відклали: у канцлера інші справи

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Понеділок, 20 квітня 2020, 16:11

Переговори у відеорежимі між канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і прем’єром України Денисом Шмигалем відкладено.

Джерело: речник уряду Німеччині Штеффен Зайберт, повідомляє Укрінформ; Шмигаль у Telegram

Пряма мова Зайберта: "Відеоконференція, запланована на сьогодні з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, перенесена на більш пізню дату з міркувань планування".

Дослівно Шмигаль: "Перенесли відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. На жаль, у колеги виникли непередбачувані невідкладні справи.

Ми з розумінням до цього ставимося, адже в часи пандемії трапляється різне. Домовилися перенести зустріч на зручний для обох сторін час".

Що передувало: Раніше планувалося, що Шмигаль 20 квітня здійснить "віртуальний зарубіжний візит" до Німеччини і проведе переговори з канцлером Ангелою Меркель. Переговори мали відбутися в 16.00 за київським часом.

Українська правда
Теми: Шмигаль Меркель


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