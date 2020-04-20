Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Віртуальну зустріч" Шмигаля з Меркель відклали: у канцлера інші справи

Понеділок, 20 квітня 2020, 16:11
Віртуальну зустріч Шмигаля з Меркель відклали: у канцлера інші справи

Переговори у відеорежимі між канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і прем’єром України Денисом Шмигалем відкладено.

Джерело: речник уряду Німеччині Штеффен Зайберт, повідомляє Укрінформ; Шмигаль у Telegram

Пряма мова Зайберта: "Відеоконференція, запланована на сьогодні з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, перенесена на більш пізню дату з міркувань планування".

Дослівно Шмигаль: "Перенесли відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. На жаль, у колеги виникли непередбачувані невідкладні справи.

Ми з розумінням до цього ставимося, адже в часи пандемії трапляється різне. Домовилися перенести зустріч на зручний для обох сторін час".

Що передувало: Раніше планувалося, що Шмигаль 20 квітня здійснить "віртуальний зарубіжний візит" до Німеччини і проведе переговори з канцлером Ангелою Меркель. Переговори мали відбутися в 16.00 за київським часом.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль Меркель
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Дефіциту пального в Україні не очікується – Шмигаль
Світовий банк і донори нададуть Україні $1,76 млрд допомоги – Шмигаль
Останні новини
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
Усі новини...
Реклама: