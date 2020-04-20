"Виртуальную встречу" Шмыгаля с Меркель отложили: у канцлера другие дела

Переговоры в видеорежиме между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отложены.

Источник: спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Укринформ; Шмыгаль в Telegram

Прямая речь Зайберта: "Видеоконференция, запланированная на сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из соображений планирования".

Дословно Шмыгаль: "Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела.

Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное. Договорились перенести встречу на удобное для обеих сторон время".

Что предшествовало: Ранее планировалось, что Шмыгаль 20 апреля осуществит "виртуальный зарубежный визит" в Германию и проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.Переговоры с Меркель должны были состояться в 16.00 по киевскому времени.