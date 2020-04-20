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Мін’юст вигадав альтернативу обмеженню волі засуджених

Понеділок, 20 квітня 2020, 16:55
Мін’юст вигадав альтернативу обмеженню волі засуджених

У рамках другого етапу в’язничної реформи в Україні буде запроваджено новий різновид покарання - пробаційний нагляд.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Facebook

Пряма мова: "Ми запроваджуємо цілком новий різновид покарання - пробаційний нагляд. Пробаційний нагляд - це коли людина замість того, щоб потрапити у в'язницю, потрапляє під контроль органу пробації. Вона несе певні обов'язки - наприклад, влаштуватися на роботу, пройти лікування, пройти навчання. Іноді за її пересуванням буде слідкувати електронний моніторинг.

Обмеження волі - це коли людина ночує у виправному центрі, а протягом дня може виходити за його межі. Навіщо таке покарання існує і яка його мета, зараз вже не зовсім зрозуміло. Відповідно, ми хочемо, щоб обмеження волі було замінено згаданим раніше пробаційним наглядом".

Деталі: Такі нововведення передбачені в розробленому Міністерством юстиції законопроекті щодо внесення змін до роботи пенітенціарної системи України.

Міністр зазначив, що ефективність такого методу показання злочинців досить висока, оскільки люди, які проходять пробацію вже зараз, практично не вчиняють нових злочинів. 98% з них ресоціалізуються.

Крім того, Мін’юст планує розширення застосування громадських робіт в якості покарання.

Малюська вважає, що люди, які вчинили злочин, мають його відпрацювати, але мова йде не про тяжкі злочини, а про дрібні за які відправляти людину в тюрму немає сенсу.

За його словами, громадські роботи будуть застосовуватися як основний, так і додатковий різновид покарання, ймовірно, разом із пробаційним наглядом.

У міністерстві хочуть максимально індивідуалізувати покарання, аби враховувалися потреби кожного засудженого. Крім того, планується введення практики такого умовно-дострокового звільнення ув’язнених, яке відбуватиметься на підставі науково обґрунтованого статистичного методу, де будуть враховані ризики повторного вчинення злочину засудженим.

Українська правда

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Теми: Мін'юстМалюськав'язницяреформи
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