Минюст придумал альтернативу ограничению свободы осужденных

В рамках второго этапа тюремной реформы в Украине будет введен новый вид наказания - пробационный надзор.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в Facebook

Прямая речь: "Мы вводим совершенно новый вид наказания - пробационный надзор. Пробационный надзор - это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет определенные обязанности - например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его передвижением будет следить электронный мониторинг.

Ограничение свободы - это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его пределы. Зачем такое наказание существует и какова его цель, сейчас уже не совсем понятно. Соответственно, мы хотим, чтобы ограничение свободы было заменено упомянутым ранее пробационным наблюдением".

Детали: Такие нововведения предусмотрены в разработанном Министерством юстиции законопроекте о внесении изменений в работу пенитенциарной системы Украины.

Министр отметил, что эффективность такого метода наказания преступников довольно высока, поскольку люди, которые проходят пробации уже сейчас, практически не совершают новых преступлений. 98% из них ресоциализируются.

Кроме того, Минюст планирует расширение применения общественных работ в качестве наказания.

Малюська считает, что люди, совершившие преступление, должны его отработать, но речь идет не о тяжких преступлениях, а о мелких, за которые отправлять человека в тюрьму нет смысла.

По его словам, общественные работы будут применяться как основной, так и дополнительный вид наказания, вероятно, вместе с пробационным наблюдением.

В министерстве хотят максимально индивидуализировать наказание, чтобы учитывались потребности каждого осужденного. Кроме того, планируется введение практики такого условно-досрочного освобождения заключенных, которое будет происходить на основании научно обоснованного статистического метода, где будут учтены риски повторного совершения преступления осужденным.