Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну йде потепління

Понеділок, 20 квітня 2020, 17:26
В Україну йде потепління

У другій половині тижня по всій території України значно потепліє.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: За її словами, найближчими вихідними (25-26 квітня) в Україні дощів суттєво побільшає, а відчутне потепління слід чекати вже у другій половині тижня.

При цьому завтра, 21-го квітня у Києві вітер очікується північний, поривчастий. Істотні опади малоймовріні.

Температура у Києві вночі 1-3 градуси тепла, на околицях заморозки 0-2 градуси, завтра вдень від +8 до +10.

Загалом по Україні 21-го квітня вітер очікується північний, лише у східних областях - північно-західний; помірний, часом поривчастий.

Зараз, дощі спостерігаються у східній частині України, у Криму, а також у приазовській частині Запоріжжя.

Трохи вологості припадає на лінію Полтава-Харків, але до самого Харкова не досягає.

Дощі ймовірні на Лівобережній Україні. На решті території - суха погода.

У вівторок ніч ще буде холодною, +1+5 градусів, подекуди заморозки 0-3 градуси, вдень від  +8 до +13 градусів практично повсюди в Україні.

 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: погодаКиївУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
Усі новини...
Реклама: