В Україну йде потепління

У другій половині тижня по всій території України значно потепліє.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: За її словами, найближчими вихідними (25-26 квітня) в Україні дощів суттєво побільшає, а відчутне потепління слід чекати вже у другій половині тижня.

При цьому завтра, 21-го квітня у Києві вітер очікується північний, поривчастий. Істотні опади малоймовріні.

Температура у Києві вночі 1-3 градуси тепла, на околицях заморозки 0-2 градуси, завтра вдень від +8 до +10.

Загалом по Україні 21-го квітня вітер очікується північний, лише у східних областях - північно-західний; помірний, часом поривчастий.

Зараз, дощі спостерігаються у східній частині України, у Криму, а також у приазовській частині Запоріжжя.

Трохи вологості припадає на лінію Полтава-Харків, але до самого Харкова не досягає.

Дощі ймовірні на Лівобережній Україні. На решті території - суха погода.

У вівторок ніч ще буде холодною, +1+5 градусів, подекуди заморозки 0-3 градуси, вдень від +8 до +13 градусів практично повсюди в Україні.