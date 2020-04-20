В Украину идет потепление
Во второй половине недели по всей территории Украины значительно потеплеет.
Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook
Детали: По ее словам, в ближайшие выходные (25-26 апреля) в Украине количество дождей увеличится, а ощутимое потепление следует ожидать уже во второй половине недели.
При этом завтра, 21 апреля в Киеве ветер ожидается северо-западный, порывистый. Существенные осадки маловероятны.
Температура в Киеве ночью 1-3 градуса тепла, в окрестностях заморозки 0-2 градуса, завтра днем от +8 до +10.
В целом по Украине 21 апреля ветер ожидается северный, только в восточных областях - северо-западный; умеренный, временами порывистый.
Сейчас дожди наблюдаются в восточной части Украины, в Крыму, а также в приазовской части Запорожья.
Немного влажности приходится на линию Полтава-Харьков, но самого Харькова она не достигает.
Дожди вероятны на Левобережной Украине. На остальной территории - сухая погода.
Во вторник ночь еще будет холодной, +1+5 градусов, местами заморозки 0-3 градуса, днем от +8 до +13 градусов практически повсеместно в Украине.