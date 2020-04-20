В Украину идет потепление

Во второй половине недели по всей территории Украины значительно потеплеет.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: По ее словам, в ближайшие выходные (25-26 апреля) в Украине количество дождей увеличится, а ощутимое потепление следует ожидать уже во второй половине недели.

При этом завтра, 21 апреля в Киеве ветер ожидается северо-западный, порывистый. Существенные осадки маловероятны.

Температура в Киеве ночью 1-3 градуса тепла, в окрестностях заморозки 0-2 градуса, завтра днем ​​от +8 до +10.

В целом по Украине 21 апреля ветер ожидается северный, только в восточных областях - северо-западный; умеренный, временами порывистый.

Сейчас дожди наблюдаются в восточной части Украины, в Крыму, а также в приазовской части Запорожья.

Немного влажности приходится на линию Полтава-Харьков, но самого Харькова она не достигает.

Дожди вероятны на Левобережной Украине. На остальной территории - сухая погода.

Во вторник ночь еще будет холодной, +1+5 градусов, местами заморозки 0-3 градуса, днем ​​от +8 до +13 градусов практически повсеместно в Украине.