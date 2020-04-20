У Британії знизилась кількість нових випадків і померлих від коронавірусу

У лікарнях Великої Британії за минулу добу від коронавірусу померли 449 осіб.

Як пише "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту.

Це найменший рівень смертності, починаючи з 6 квітня – тоді повідомили про 439 загиблих. Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу

померли 980 осіб.Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла 124 743. За останню добу виявили 4676 нових випадків – майже на тисячу менше, ніж напередодні.

Тест на коронавірус здали вже 386 044 британців.

Протягом останнього тижня мінімальна кількість загиблих була зафіксована вчора - 596 осіб, а найбільша, у п'ятницю – 888 померлих хворих. Загальна кількість загиблих від коронавірусу у лікарнях зросла до 16 509.

Справжня кількість загиблих у Британії значно перевищує кількість померлих у лікарнях, оскільки смерті фіксують також і в будинках для літніх людей, хоспісах тощо. Статистичне відомство припускає, що цифра може бути вищою на 15%.

Нагадаємо, у п’ятницю уряд країни розширив коло осіб, яких мають тестувати у першу чергу.

16 квітня Велика Британія вирішила ще на три тижні продовжити дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією.