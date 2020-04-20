В Британии уменьшилось количество новых случаев и умерших от коронавируса

В больницах Великобритании за минувшие сутки от коронавируса умерли 449 человек.

Как пишет "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты.

Это самый низкий уровень смертности, начиная с 6 апреля - тогда сообщили о 439 погибших. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 124 743. За последние сутки обнаружили 4676 новых случаев - почти на тысячу меньше, чем накануне.

Тест на коронавирус сдали уже 386 044 британцев.

В течение последней недели минимальное количество погибших было зафиксирована вчера - 596 человек, а самое большое, в пятницу - 888 умерших больных. Общее количество погибших от коронавируса в больницах выросло до 16 509.

Настоящее количество погибших в Британии значительно превышает количество умерших в больницах, поскольку смерти фиксируют также и в домах престарелых, хосписах и др. Статистическое ведомство предполагает, что цифра может быть выше на 15%.

Напомним, на прошлой неделе правительство страны расширило круг лиц, которых тестируют в первую очередь.

16 апреля Великобритания еще на три недели продлила действующие карантинные меры в связи с пандемией.