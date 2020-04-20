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Коронавірус в Італії: число нових випадків зменшилось, рівень смертності стабільний

Понеділок, 20 квітня 2020, 20:10

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Управління цивільного захисту Італії.

За минулу добу було зафіксовано 454 смерті від Covid-19 – більше, ніж 433 летальних випадків напередодні, але значно менше, ніж наприкінці минулого тижня

Найнижчий показник забув зафіксований 18 березня, коли в Італії зафіксували 427 жертв епідемії. Після того щоденна кількість загиблих знову зросла.

Загальна кількість померлих від коронавірусу збільшилася до 24 114.

Кількість нових випадків інфікування за добу зросла на 2056 – це майже на 700 випадків менше, ніж напередодні. З них у Ломбардії, епіцентрі епідемії в країні, виявили 735 випадків, на понад 100 менше, ніж вчора.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2573 пацієнтів – на 62 менше, ніж напередодні. Ця цифра продовжує зменшуватися з 3 квітня. Загалом у лікарнях перебувають 24 906 хворих на коронавірус.

З початку епідемії одужали вже 48 877 інфікованих, з них 1822 за останню добу – дещо менше, ніж вчора.

З початку епідемії коронавірусом в Італії заразилися 181 228 людей. Активних випадків захворювання в країні (виключено кількість померлих і тих, хто одужав) – 108 237.

Нагадаємо, уряд Італії підтвердив намір зняти частину обмежень з 4 травня, однак правила будуть відмінними у різних частинах країни.

Про послаблення у інших країнах читайте в новинах у профільному розділі ЄП, а також у аналітичній статті Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірусепідемія
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