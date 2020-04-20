Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус в Италии: число новых случаев уменьшилось, уровень смертности стабилен

Понедельник, 20 апреля 2020, 20:10

В Италии число умерших от коронавируса за сутки держится на уровне показателей середины марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии.

За прошедшие сутки было зафиксировано 454 смерти от Covid-19 - больше, чем 433 летальных случаев накануне, но значительно меньше, чем в конце прошлой недели

Самый низкий показатель был зафиксирован 18 марта, когда в Италии зафиксировали 427 жертв эпидемии. После того ежедневное количество погибших снова возросло.

Общее количество умерших от коронавируса увеличилось до 24 114.

Количество новых случаев инфицирования в сутки выросло на 2056 - это почти на 700 случаев меньше, чем накануне. Из них в Ломбардии, эпицентре эпидемии в стране, обнаружили 735 случаев, на 100 меньше, чем вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 2573 пациентов - на 62 меньше, чем накануне. Эта цифра продолжает уменьшаться с 3 апреля. Всего в больницах находятся 24 906 больных коронавирусом.

С начала эпидемии выздоровели уже 48 877 инфицированных, из них 1822 за последние сутки - несколько меньше, чем вчера.

С начала эпидемии коронавируса в Италии заразились 181 228 человек. Активных случаев заболевания в стране (исключено количество умерших и тех, кто выздоровел) - 108 237.

Напомним, правительство Италии подтвердило планы снять часть ограничений с 4 мая, однако правила будут отличными в разных частях страны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италиякоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
Все новости...
Реклама: