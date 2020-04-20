Коронавирус в Италии: число новых случаев уменьшилось, уровень смертности стабилен

В Италии число умерших от коронавируса за сутки держится на уровне показателей середины марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии.

За прошедшие сутки было зафиксировано 454 смерти от Covid-19 - больше, чем 433 летальных случаев накануне, но значительно меньше, чем в конце прошлой недели

Самый низкий показатель был зафиксирован 18 марта, когда в Италии зафиксировали 427 жертв эпидемии. После того ежедневное количество погибших снова возросло.

Общее количество умерших от коронавируса увеличилось до 24 114.

Количество новых случаев инфицирования в сутки выросло на 2056 - это почти на 700 случаев меньше, чем накануне. Из них в Ломбардии, эпицентре эпидемии в стране, обнаружили 735 случаев, на 100 меньше, чем вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 2573 пациентов - на 62 меньше, чем накануне. Эта цифра продолжает уменьшаться с 3 апреля. Всего в больницах находятся 24 906 больных коронавирусом.

С начала эпидемии выздоровели уже 48 877 инфицированных, из них 1822 за последние сутки - несколько меньше, чем вчера.

С начала эпидемии коронавируса в Италии заразились 181 228 человек. Активных случаев заболевания в стране (исключено количество умерших и тех, кто выздоровел) - 108 237.

Напомним, правительство Италии подтвердило планы снять часть ограничений с 4 мая, однако правила будут отличными в разных частях страны.