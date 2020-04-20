У Росії противники карантину під час мітингу закидали камінням ОМОН

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Понеділок, 20 квітня 2020, 21:08

У російському Владикавказі ОМОН витіснив з площі перед адміністрацією людей, що протестували проти карантинну, поліцейських закидали камінням.

Джерело: відео Meduza, "МБХ медіа".

Деталі: У Владикавказі співробітники ОМОНу витіснили учасників акції протесту проти самоізоляції з площі перед будівлею республіканської адміністрації.

Протестуючі закидали співробітників поліції камінням та шматками асфальту. Щонайменше 4 осіб затримали.

Ініціатором мітингу був відомий у Північній Осетії активіст Вадим Чельдієв, який не визнає небезпеку коронавірусу. Він затриманий в рамках розслідування кримінальної справи за статтею про поширення неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю людей.

До учасників мітингу вийшов глава регіону Вячеслав Бітаров. За підсумками його бесіди з присутніми було прийнято рішення створити групу з п'яти учасників акції для подальших переговорів з владою.

При цьому, як пише Meduza, в інших містах Росії пройшли віртуальні мітинги проти карантинних обмежень.

Жителі Ростова-на-Дону 20 квітня влаштували віртуальний мітинг проти режиму самоізоляції. Для цього вони використовувала функцію "Розмови" в мобільній версії "Яндекс.Карт" і "Яндекс.Навігатор", що дозволяє поставити крапку на карті і написати до неї коментар.

Слідом за Ростовом-на-Дону віртуальні мітинги почалися в інших російських містах. Точки з протестними коментарями в "Яндекс.Карти" і "Яндекс.Навігатор" з'явилися в Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Красноярську, Нижньому Новгороді, Саратові, Уфі, Чебоксарах, Воронежі, Казані. Скрізь росіяни в основному скаржилися на фінансові труднощі через карантин і обмеження, з ним пов'язані.

Теми: Росія коронавірус карантин мітинги


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