В России противники карантина во время митинга закидали камнями ОМОН

В российском Владикавказе ОМОН вытеснил протестующих против карантина граждан с площади перед администрацией, полицейских закидали камнями.

Источник: видео Meduza, "МБХ медиа".

Детали: Во Владикавказе сотрудники ОМОНа вытеснили участников акции протеста против самоизоляции с площади перед зданием республиканской администрации.

Протестующие закидали сотрудников полиции камнями и кусками асфальта. По меньшей мере четыре человека были задержаны.

Инициатором митинга был известный в Северной Осетии активист Вадим Чельдиев, который не признает опасность коронавируса. Он задержан в рамках расследования уголовного дела по статье о распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни граждан.

Владикавказ. Люди забрасывают ОМОН камнями. Видео: «Юг. МБХ медиа» pic.twitter.com/oTmtKzGbTN — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020

К участникам митинга вышел глава региона Вячеслав Битаров. По итогам его беседы с собравшимися было принято решение создать группу из пяти участников акции для дальнейших переговоров с властями.

При этом, как пишет Meduza, в других городах России прошли виртуальные митинги против карантинных ограничений.

Жители Ростова-на-Дону 20 апреля устроили виртуальный митинг против режима самоизоляции. Для этого они использовали функцию "Разговорчики" в мобильной версии "Яндекс.Карт" и "Яндекс.Навигатора", позволяющую поставить точку на карте и написать к ней комментарий.

Вслед за Ростовом-на-Дону виртуальные митинги начались в других российских городах. Точки с протестными комментариями в "Яндекс.Картах" и "Яндекс.Навигаторе" появились в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Саратове, Уфе, Чебоксарах, Воронеже, Казани. Везде россияне в основном жаловались на финансовые трудности из-за карантина и ограничений, с ним связанных.