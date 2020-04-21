Глава ВООЗ прогнозує ще складнішу боротьбу із коронавірусом

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус вважає, що попереду для людства найскладніші випробування, пов’язані із коронавірусом.

Джерело: заява глави ВООЗ, яку цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Повірте, найскладніше – попереду. Але ми можемо запобігти цій трагедії".

Деталі: Про це очільник ВООЗ повідомив журналістам в Женеві.

Він вважає, що багато хто не розуміє, що це за вірус. За його словами, коронавірус, з одного боку, дуже заразний, а з іншого – він несе велику загрозу для окремих груп населення.

Нагадаємо: