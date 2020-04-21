Глава ВООЗ прогнозує ще складнішу боротьбу із коронавірусом

1406 переглядів
Вівторок, 21 квітня 2020, 01:15

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус вважає, що попереду для людства найскладніші випробування, пов’язані із коронавірусом.  

Джерело: заява глави ВООЗ, яку цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Повірте, найскладніше – попереду. Але ми можемо запобігти цій трагедії".

Деталі: Про це очільник ВООЗ повідомив журналістам в Женеві. 

Він вважає, що багато хто не розуміє, що це за вірус. За його словами, коронавірус, з одного боку, дуже заразний, а з іншого – він несе велику загрозу для окремих груп населення.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп припинив фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я( ВООЗ), заявивши, що організація "не виконала свій головний обов’язок".

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Житомирщині за день підтвердили 44 випадки COVID-19 21 квітня 2020, 00:19
У МОЗ ініціюють продовження карантину 20 квітня 2020, 23:44
Від коронавірусу загинув 20-річний хлопець на Буковині 20 квітня 2020, 22:37
Усі новини
Головні новини
У МОЗ ініціюють продовження карантину
Росія зняла санкції з Новинського та Кисельова
Новини 20 квітня: області без даних, антидиверсійна операція
Уряд доповів Зеленському, коли буде пік епідемії коронавірусу в Україні
Усі новини
мімімі

15 неймовірних фото пригод кота та їжака

традиції

Великдень у традиціях. Забуті українські звичаї Пасхи від етнографів