Глава ВООЗ прогнозує ще складнішу боротьбу із коронавірусом
Вівторок, 21 квітня 2020, 01:15
Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус вважає, що попереду для людства найскладніші випробування, пов’язані із коронавірусом.
Джерело: заява глави ВООЗ, яку цитує "Інтерфакс"
Пряма мова: "Повірте, найскладніше – попереду. Але ми можемо запобігти цій трагедії".
Деталі: Про це очільник ВООЗ повідомив журналістам в Женеві.
Він вважає, що багато хто не розуміє, що це за вірус. За його словами, коронавірус, з одного боку, дуже заразний, а з іншого – він несе велику загрозу для окремих груп населення.
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп припинив фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я( ВООЗ), заявивши, що організація "не виконала свій головний обов’язок".
Українська правда