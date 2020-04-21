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Глава ВОЗ прогнозирует еще более сложную борьбу с коронавирусом

Вторник, 21 апреля 2020, 01:15

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что впереди для человечества самый сложные испытания, связанные с коронавирусом.

Источник: заявление главы ВОЗ, которую цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Поверьте, самое сложное – впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию".

Детали: Об этом глава ВОЗ сообщил журналистам в Женеве.

Он считает, что многие не понимают, что это за вирус. По его словам, коронавирус, с одной стороны, очень заразен, а с другой – несет большую угрозу для отдельных групп населения.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп прекратил финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявив, что организация "не выполнила свою главную обязанность".

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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