Глава ВОЗ прогнозирует еще более сложную борьбу с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что впереди для человечества самый сложные испытания, связанные с коронавирусом.

Источник: заявление главы ВОЗ, которую цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Поверьте, самое сложное – впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию".

Детали: Об этом глава ВОЗ сообщил журналистам в Женеве.

Он считает, что многие не понимают, что это за вирус. По его словам, коронавирус, с одной стороны, очень заразен, а с другой – несет большую угрозу для отдельных групп населения.

Напомним: