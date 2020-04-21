Глава ВОЗ прогнозирует еще более сложную борьбу с коронавирусом
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Вторник, 21 апреля 2020, 01:15
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что впереди для человечества самый сложные испытания, связанные с коронавирусом.
Источник: заявление главы ВОЗ, которую цитирует "Интерфакс"
Прямая речь: "Поверьте, самое сложное – впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию".
Детали: Об этом глава ВОЗ сообщил журналистам в Женеве.
Он считает, что многие не понимают, что это за вирус. По его словам, коронавирус, с одной стороны, очень заразен, а с другой – несет большую угрозу для отдельных групп населения.
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп прекратил финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявив, что организация "не выполнила свою главную обязанность".
Украинская правда
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