Падіння ціни на нафту: США мають намір заповнити нафтосховища

776 переглядів
Вівторок, 21 квітня 2020, 01:40

Президент США Дональд Трамп вважає, що низькі ціни на нафту дозволяють Штатам заповнити стратегічні сховища. Закачати планується 75 мільйонів барелів. 

Джерело: Трамп під час брифінгу, передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ціни на нафту рекордно низькі. Для багатьох людей це дуже цікаво. І ми заповнимо наші національні стратегічні сховища".

Деталі: За словами Трампа, 75 мільйонів барелів допоможуть повністю заповнити вказані нафтосховища.

"Ми зможемо повністю заповнити ці нафтосховища: вперше за довгий час і за правильну ціну", – сказав президент США.

Що передувало: Нафта марки WTI з поставкою в травні впала до "нуля" доларів, а потім обвалилась до "мінус" 37 доларів за барель.

Знати більше: Найгірша за 100 років нафтова криза: чи зможе ОПЕК+ зупинити обвал цін

Українська правда
Теми: нафта США Трамп


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ціна нафти WTI уперше в історії стала негативною 20 квітня 2020, 21:01
Ціни на нафту WTI протягом дня падали нижче 11 доларів за барель 20 квітня 2020, 17:33
Ціни на нафту піднімаються у вівторок 14 квітня 2020, 14:50
Усі новини
Головні новини
У МОЗ ініціюють продовження карантину
Росія зняла санкції з Новинського та Кисельова
Новини 20 квітня: області без даних, антидиверсійна операція
Уряд доповів Зеленському, коли буде пік епідемії коронавірусу в Україні
Усі новини
здоров'я

9 ознак, що ви п'єте надто багато алкоголю під час карантину

психологія

9 звичок злих людей, та як їх не повторювати