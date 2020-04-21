Падение цен на нефть: США намерены заполнить нефтехранилища

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Вторник, 21 апреля 2020, 01:40

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие цены на нефть позволяют Штатам заполнить стратегические хранилища. Закачать планируется 75 миллионов баррелей.

Источник: Трамп во время брифинга, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища".

Детали: По словам Трампа, 75 миллионов баррелей помогут полностью заполнить указанные нефтехранилища.

"Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене", – сказал президент США.

Что предшествовало: Нефть марки WTI с поставкой в ​​мае упала до "нуля" долларов, а потом обвалилась до "минус" 37 долларов за баррель.

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Украинская правда
Темы: нефть США Трамп


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