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Падение цен на нефть: США намерены заполнить нефтехранилища

Вторник, 21 апреля 2020, 01:40
Падение цен на нефть: США намерены заполнить нефтехранилища

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие цены на нефть позволяют Штатам заполнить стратегические хранилища. Закачать планируется 75 миллионов баррелей.

Источник: Трамп во время брифинга, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища".

Детали: По словам Трампа, 75 миллионов баррелей помогут полностью заполнить указанные нефтехранилища.

"Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене", – сказал президент США.

Что предшествовало: Нефть марки WTI с поставкой в ​​мае упала до "нуля" долларов, а потом обвалилась до "минус" 37 долларов за баррель.

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Украинская правда
Темы: нефтьСШАТрамп
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