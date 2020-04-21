У "Нафтогазі" розповіли, де Україна може зберігати нафту

1762 перегляди
Вівторок, 21 квітня 2020, 05:42

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що Україна може зберігати нафту в ємностях Кременчуцького нафтопереробного заводу та у ємностях тих заводів, які вже не працюють.

Джерело: Вітренко у Facebook

Пряма мова: "В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємностями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємності".

Деталі: Вітренко також вважає, що зберігати потрібно не російську нафту, а нафту інших країн, що займаються її видобуванням. 

Що передувало: Нафта марки WTI з поставкою в травні впала до "нуля" доларів, а потім обвалилась до "мінус" 37 доларів за барель.

Однією із причин обвалу цін став надлишок нафти на ринку та відсутність місць для її зберігання.

Знати більше: Найгірша за 100 років нафтова криза: чи зможе ОПЕК+ зупинити обвал цін

Українська правда
Теми: нафта Нафтогаз


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Падіння ціни на нафту: США мають намір заповнити нафтосховища 21 квітня 2020, 01:40
Ціна нафти WTI уперше в історії стала негативною 20 квітня 2020, 21:01
Ціни на нафту WTI протягом дня падали нижче 11 доларів за барель 20 квітня 2020, 17:33
Усі новини
Головні новини
У МОЗ ініціюють продовження карантину
Росія зняла санкції з Новинського та Кисельова
Новини 20 квітня: області без даних, антидиверсійна операція
Уряд доповів Зеленському, коли буде пік епідемії коронавірусу в Україні
Усі новини
посміхніться!

10 котів, які потрапили у дуже незручні ситуації

здоров'я

8 порад, як не нашкодити собі великодніми яйцями