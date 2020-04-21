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У "Нафтогазі" розповіли, де Україна може зберігати нафту

Вівторок, 21 квітня 2020, 05:42
У Нафтогазі розповіли, де Україна може зберігати нафту

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що Україна може зберігати нафту в ємностях Кременчуцького нафтопереробного заводу та у ємностях тих заводів, які вже не працюють.

Джерело: Вітренко у Facebook

Пряма мова: "В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємностями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємності".

Деталі: Вітренко також вважає, що зберігати потрібно не російську нафту, а нафту інших країн, що займаються її видобуванням. 

Що передувало: Нафта марки WTI з поставкою в травні впала до "нуля" доларів, а потім обвалилась до "мінус" 37 доларів за барель.

Однією із причин обвалу цін став надлишок нафти на ринку та відсутність місць для її зберігання.

Знати більше: Найгірша за 100 років нафтова криза: чи зможе ОПЕК+ зупинити обвал цін

Українська правда

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Теми: нафтаНафтогаз
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