В "Нафтогазе" рассказали, где Украина может хранить нефть

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что Украина может хранить нефть в емкостях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и в емкостях тех заводов, которые уже не работают.

Источник: Витренко в Facebook

Прямая речь: "В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости".

Детали: Витренко также считает, что хранить нужно не российскую нефть, а нефть других стран, которые занимаются ее добычей.

Что предшествовало: Нефть марки WTI с поставкой в ​​мае упала до "нуля" долларов, а потом обвалилась до "минус" 37 долларов за баррель.

Одной из причин обвала цен стал избыток нефти на рынке и отсутствие мест для ее хранения.

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