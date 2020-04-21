В "Нафтогазе" рассказали, где Украина может хранить нефть

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Вторник, 21 апреля 2020, 05:42

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что Украина может хранить нефть в емкостях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и в емкостях тех заводов, которые уже не работают.

Источник: Витренко в Facebook

Прямая речь: "В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости".

Детали: Витренко также считает, что хранить нужно не российскую нефть, а нефть других стран, которые занимаются ее добычей.

Что предшествовало: Нефть марки WTI с поставкой в ​​мае упала до "нуля" долларов, а потом обвалилась до "минус" 37 долларов за баррель.

Одной из причин обвала цен стал избыток нефти на рынке и отсутствие мест для ее хранения.

Узнать больше: Худший за 100 лет нефтяной кризис: сможет ли ОПЕК + остановить обвал цен

Украинская правда
Темы: нефть Нефтегаз


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