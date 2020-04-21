Лідер Північної Кореї опинився в небезпеці, мав операцію – ЗМІ

7631 перегляд
Вівторок, 21 квітня 2020, 08:38

Лідер КНДР Кім Чен Ин опинився у серйозній небезпеці після операції, пов’язаної із серцево-судинною системою. 

Джерело: CNN із посиланням на джерела в США й американську розвідку, Daily NK, "Європейська правда"

Деталі: Кім Чен Ин пропустив святкування дня народження свого діда Кім Ір Сена 15 квітня. Це викликало спекуляції щодо стану його здоров’я. Раніше його бачили за чотири дні до цього на засіданні уряду.

США вивчають дані розвідки, які дозволяють припустити, що лідер Північної Кореї переніс серйозну операцію і перебуває в небезпеці.

Американський посадовець заявив CNN, що побоювання з приводу здоров'я Кіма заслуговують довіри, але важко оцінити важкість його стану.

Видання Daily NK із посиланням на джерело у Північній Кореї пише, що Кім Чен Ин 12 квітня переніс операцію на серці і зараз відновлюється від процедури на віллі за межами Пхеньяна.

Джерело цього видання припускає, що операція на серці північнокорейського лідера зумовлена ​​низкою факторів, включаючи його ожиріння, куріння та "непосильну роботу".

Після того, як медики оцінили стан Кіма як такий, що поліпшується, велика частина медичної команди повернулася до Пхеньяна 19 квітня.  Інша група медиків залишилися спостерігати за його одужанням.

Теми: Північна Корея


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Північна Корея випустила в Японське море балістичні ракети 21 березня 2020, 05:28
США слідкують за спробами КНДР розробити нові види озброєнь – Трамп 17 грудня 2019, 06:48
Північна Корея запустила снаряди перед перемовинами з США 2 жовтня 2019, 06:55
Усі новини
Головні новини
Трамп збирається призупинити імміграцію в США
В Іспанії та Білорусі за добу виявили майже однакову кількість хворих на COVID-19
Пожежі на Житомирщині гасять більше тисячі осіб
У МОЗ ініціюють продовження карантину
Усі новини
посміхніться!

10 котів, які потрапили у дуже незручні ситуації

поради

Як говорити з дитиною, яка втомилась від карантину