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Лідер Північної Кореї опинився в небезпеці, мав операцію – ЗМІ

Вівторок, 21 квітня 2020, 08:38
Лідер Північної Кореї опинився в небезпеці, мав операцію – ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин опинився у серйозній небезпеці після операції, пов’язаної із серцево-судинною системою. 

Джерело: CNN із посиланням на джерела в США й американську розвідку, Daily NK, "Європейська правда"

Деталі: Кім Чен Ин пропустив святкування дня народження свого діда Кім Ір Сена 15 квітня. Це викликало спекуляції щодо стану його здоров’я. Раніше його бачили за чотири дні до цього на засіданні уряду.

США вивчають дані розвідки, які дозволяють припустити, що лідер Північної Кореї переніс серйозну операцію і перебуває в небезпеці.

Американський посадовець заявив CNN, що побоювання з приводу здоров'я Кіма заслуговують довіри, але важко оцінити важкість його стану.

Видання Daily NK із посиланням на джерело у Північній Кореї пише, що Кім Чен Ин 12 квітня переніс операцію на серці і зараз відновлюється від процедури на віллі за межами Пхеньяна.

Джерело цього видання припускає, що операція на серці північнокорейського лідера зумовлена ​​низкою факторів, включаючи його ожиріння, куріння та "непосильну роботу".

Після того, як медики оцінили стан Кіма як такий, що поліпшується, велика частина медичної команди повернулася до Пхеньяна 19 квітня.  Інша група медиків залишилися спостерігати за його одужанням.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна Корея
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