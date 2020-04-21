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Лидер Северной Кореи оказался в опасности, перенес операцию – СМИ

Вторник, 21 апреля 2020, 08:38
Лидер Северной Кореи оказался в опасности, перенес операцию – СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын оказался в серьезной опасности после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

Источник: CNN со ссылкой на источники в США и американскую разведку, Daily NK, "Европейская правда"

Детали: Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля. Это вызвало спекуляции относительно состояния его здоровья. Ранее его видели за четыре дня до этого на заседании правительства.

США изучают данные разведки, которые позволяют предположить, что лидер Северной Кореи перенес серьезную операцию и находится в опасности.

Американский чиновник заявил CNN, что опасения по поводу здоровья Кима заслуживают доверия, но трудно оценить тяжесть его состояния.

Издание Daily NK со ссылкой на источник в Северной Корее пишет, что Ким Чен Ын 12 апреля перенес операцию на сердце и сейчас восстанавливается от процедуры на вилле за пределами Пхеньяна.

Источник этого издания предполагает, что операция на сердце северокорейского лидера обусловлена ​​рядом факторов, включая его ожирение, курение и "непосильную работу".

После того, как медики оценили состояние Кима как улучшающееся, большая часть медицинской команды вернулась в Пхеньян 19 апреля. Другая группа медиков остались наблюдать за его выздоровлением.

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Темы: Северная Корея
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