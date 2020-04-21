У Кабміні розповіли, як допрацюють свою програму діяльності

546 переглядів
Вівторок, 21 квітня 2020, 10:45

Програму діяльності уряду допрацюють на основі передвиборної програми партії "Слуга народу" і виборчої програми президента Володимира Зеленського.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Це програма дій, а до неї ще йде план реалізації.

У нас вийшло непорозуміння з тим, що ми недостатньо уваги приділили кільком моментам. Ми внесли встановлену порядком програму до Верховної Ради, але домовилися з коаліцією, що ми до прийняття доопрацюємо її на базі передвиборчої програми політичної партії "Слуга народу" і виборчої програми президента Володимира Зеленського".

Деталі: За словами міністра Кабміну, якщо коаліція підпише коаліційну угоду, то уряд просто буде реалізовувати її.

Цьому передувало: 13 квітня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про Програму діяльності уряду.

Згідно з документом, програма діяльності Кабміну передбачає продовження реалізації "Нової української школи", створення ефективної системи профорієнтації, передумов для ефективного функціонування накопичувальної пенсійної системи, посилення національної інформаційної безпеки, розвиток культури волонтерства

Також передбачається відновлення територіальної цілісності держави, а також формування ефективного місцевого самоврядування на новій територіальній основі

Крім того, в документі йдеться про створення ефективних систем медіації, третейських судів та альтернативних державним судам арбітражів, а також запобігання корупції завдяки переходу на нові технології спілкування громадян, бізнесу та влади.

Теми: Кабінет міністрів Верховна Рада Слуга народу


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд доповів Зеленському, коли буде пік епідемії коронавірусу в Україні 20 квітня 2020, 19:06
В Міненергетики не планують кадрових змін в енергосекторі 18 квітня 2020, 12:03
Бізнес закликає Кабмін не допустити заборони експорту зерна 17 квітня 2020, 17:56
Усі новини
Головні новини
21 квітня. No time to die: Обвал цін на нафту, в Білорусі проведуть парад Перемоги, в Німеччині скасували Октоберфест
Карантин планують продовжити до 12 травня. Передбачаються пом'якшення
В Україні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 6 тисяч, за добу – 415 нових
Трамп збирається призупинити імміграцію в США
Усі новини
здоров'я

Жарознижувальні препарати: як діють, як застосовувати, які вибрати

Культура

Мистецький супермаркет: купіть індивідуальну екскурсію музеєм