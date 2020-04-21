У Кабміні розповіли, як допрацюють свою програму діяльності

Програму діяльності уряду допрацюють на основі передвиборної програми партії "Слуга народу" і виборчої програми президента Володимира Зеленського.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Це програма дій, а до неї ще йде план реалізації.

У нас вийшло непорозуміння з тим, що ми недостатньо уваги приділили кільком моментам. Ми внесли встановлену порядком програму до Верховної Ради, але домовилися з коаліцією, що ми до прийняття доопрацюємо її на базі передвиборчої програми політичної партії "Слуга народу" і виборчої програми президента Володимира Зеленського".

Деталі: За словами міністра Кабміну, якщо коаліція підпише коаліційну угоду, то уряд просто буде реалізовувати її.

Цьому передувало: 13 квітня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про Програму діяльності уряду.

Згідно з документом, програма діяльності Кабміну передбачає продовження реалізації "Нової української школи", створення ефективної системи профорієнтації, передумов для ефективного функціонування накопичувальної пенсійної системи, посилення національної інформаційної безпеки, розвиток культури волонтерства

Також передбачається відновлення територіальної цілісності держави, а також формування ефективного місцевого самоврядування на новій територіальній основі

Крім того, в документі йдеться про створення ефективних систем медіації, третейських судів та альтернативних державним судам арбітражів, а також запобігання корупції завдяки переходу на нові технології спілкування громадян, бізнесу та влади.