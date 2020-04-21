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В Кабмине рассказали, как доработают свою программу деятельности

Вторник, 21 апреля 2020, 10:45
В Кабмине рассказали, как доработают свою программу деятельности

Программу деятельности правительства доработают на основе предвыборной программы партии "Слуга народа" и избирательной программы президента Владимира Зеленского.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Это программа действий, а к ней еще идет план реализации.

У нас вышло недоразумение с тем, что мы недостаточно внимания уделили нескольким моментам. Мы внесли установленную порядком программу в Верховную Раду, но договорились с коалицией, что мы до принятия доработаем ее на базе предвыборной программы политической партии "Слуга народа" и избирательной программы президента Владимира Зеленского".

Детали: По словам министра Кабмина, если коалиция подпишет коалиционное соглашение, то правительство просто будет реализовывать его.

Этому предшествовало: 13 апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о Программе деятельности правительства.

Согласно документу, программа деятельности Кабмина предусматривает продолжение реализации "Новой украинской школы", создание эффективной системы профориентации, предпосылок для эффективного функционирования накопительной пенсионной системы, усиление национальной информационной безопасности, развитие культуры волонтерства

Также предполагается восстановление территориальной целостности государства, а также формирование эффективного местного самоуправления на новой территориальной основе

Кроме того, в документе говорится о создании эффективных систем медиации, третейских судов и альтернативных госсудам арбитражей, а также предотвращении коррупции благодаря переходу на новые технологии общения граждан, бизнеса и власти.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровВерховная РадаСлуга народа
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