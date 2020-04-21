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Данія планує відновити зібрання до 500 осіб з середини травня

Вівторок, 21 квітня 2020, 10:46

Данія з 10 травня планує збільшити максимальну кількість учасників публічних зібрань до 500 осіб. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомив місцевий телеканал TV2.

Згідно з урядовими планами,  новий ліміт діятиме до 1 вересня цього року. Наразі кількість учасників зібрань обмежена 10 людьми.

Як пояснює телеканал, нове рішення не означає, що відновиться проведення концертів, але уряд відкриває можливість зібрань до 500 осіб. 

Рішення було прийнято на основі оцінки органів охорони здоров'я. 

Нагадаємо, з вівторка, 20 квітня, Данія дозволила відновити роботу дрібним підприємцям, таким як перукарні, салони краси та автошколи.

15 березня Данія відкрила дитячі садочки та початкові школи після місячного карантину, ставши першою країною в Європі, яка пішла на такий крок. 

Детальніше про ситуацію в Данії у статті: Заражені та щасливі: як Данії вдалося вгамувати коронавірус

"Українська правда" в Threads

Теми: Даніякарантин
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