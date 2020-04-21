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Дания планирует возобновить собрания до 500 человек с середины мая

Вторник, 21 апреля 2020, 10:46

Дания с 10 мая планирует увеличить максимальное количество участников публичных собраний до 500 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил местный телеканал TV2.

Согласно правительственным планам, новый лимит будет действовать до 1 сентября этого года. Сейчас количество участников собраний ограничено 10 людьми.

Как объясняет телеканал, новое решение не означает, что восстановится проведение концертов, но правительство открывает возможность собраний до 500 человек.

Решение было принято на основе оценки органов здравоохранения.

Напомним, со вторника, 20 апреля, Дания разрешила возобновить работу маленьким предпринимателям, таким как парикмахерские, салоны красоты и автошколы.

15 марта Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.

Подробнее о ситуации в Дании в статье: Зараженные и счастливые: как Дании удалось утолить коронавирус

Темы: Даниякарантин
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