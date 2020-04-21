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Кількість хворих на коронавірус у Росії перевалила за 50 тисяч

Вівторок, 21 квітня 2020, 11:25
Кількість хворих на коронавірус у Росії перевалила за 50 тисяч

За останню добу в Росії було підтверджено 5642 випадки нової коронавірусної інфекції в 78 регіонах.

Джерело: Стопкоронавірус.рф, Медуза

Деталі: Відзначається, що 2567 з них (45,5%) виявлені активно і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 427 осіб.

Всього в країні зареєстровано 52 763 хворих у 85 регіонах, а кількість пацієнтів, які одужали, збільшилася до 3873 осіб.

За добу померла 51 людина з коронавірусом, що стало рекордним значенням з початку епідемії в Росії. Всього в країні померли 456 осіб.

За даними Росспоживнагляду, в Росії до 21 квітня проведено понад 2,14 мільйона тестів на коронавірус (+90 тисяч тестів за добу).

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Теми: коронавірусРосія
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